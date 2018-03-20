7-11、全家都瘋改革　MIT專利雙層熱狗機首亮相

統一超商今（20）日舉辦年度媒體茶敘，首次公開與廠商合作開發的雙層熱狗機。7-ELEVEN表示，這台熱狗機有申請專利，目前全台只有5台，測試反映還不錯，帶動熱狗業績成長近1倍，2018上半年會陸續挑選高銷售門市，預估舖設100台，2019年開始逐年汰舊換新。全家便利商店則是去年6月針對熱狗進行改革，改革後帶動相關品群業績成長近2成。

統一超商今日舉辦年度媒體茶敘，首度亮相雙層熱狗機，這台熱狗機是7-ELEVEN與廠商共同研發，並在今年初申請專利。7-ELEVEN於2017年賣出3,500萬支熱狗，去年開始在30家門市試賣墨西哥捲餅，因為消費者反映很好，許多門市與加盟主紛紛追加貨，但是卻沒有足夠的空間可以陳列，因此才會讓他們有了研發雙層熱狗機的念頭。