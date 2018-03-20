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7-11、全家都瘋改革　MIT專利雙層熱狗機首亮相

記者彭夢竺／台北報導2018/03/20 17:45
▲7-ELEVEN首次公開與廠商合作開發的雙層熱狗機，雙層總共可放置51支熱狗，帶動熱狗業績成長近1倍。（圖／記者彭夢竺攝，2018.3.20）
▲7-ELEVEN首次公開與廠商合作開發的雙層熱狗機，雙層總共可放置51支熱狗，帶動熱狗業績成長近1倍。（圖／記者彭夢竺攝，2018.3.20）

統一超商今（20）日舉辦年度媒體茶敘，首次公開與廠商合作開發的雙層熱狗機。7-ELEVEN表示，這台熱狗機有申請專利，目前全台只有5台，測試反映還不錯，帶動熱狗業績成長近1倍，2018上半年會陸續挑選高銷售門市，預估舖設100台，2019年開始逐年汰舊換新。全家便利商店則是去年6月針對熱狗進行改革，改革後帶動相關品群業績成長近2成。

統一超商今日舉辦年度媒體茶敘，首度亮相雙層熱狗機，這台熱狗機是7-ELEVEN與廠商共同研發，並在今年初申請專利。7-ELEVEN於2017年賣出3,500萬支熱狗，去年開始在30家門市試賣墨西哥捲餅，因為消費者反映很好，許多門市與加盟主紛紛追加貨，但是卻沒有足夠的空間可以陳列，因此才會讓他們有了研發雙層熱狗機的念頭。

7-ELEVEN指出，這台雙層熱狗機目前有5台，上、下層可以獨力溫控，全機都是MIT，成本反而比現有的熱狗機還低，加上雙層總共可放置51支熱狗（現有最多只能放30支），且因為是雙層，展示的效果明顯，甚至帶動一些新客層，業績成長近1倍，表現比預期的更好。


▲7-ELEVEN去年試賣墨西哥捲餅，消費者反映很好。（圖／記者彭夢竺攝，2018.3.20）

因此，7-ELEVEN預計在2018年上半年舖設100台，之後也會以新開店、改裝店的方式逐年汰換，預期可帶動熱狗業績再往上增長。

不只7-ELEVEN在熱狗上面下功夫。全家自助熱食區茶葉蛋一年賣出近4000萬個，夯蕃薯1700萬條，晉升2016年銷售破億元的指標商品，排名第3的就是熱狗，去年6月針對熱狗進行改革，強化肉汁與口感，消費者反映良好，帶動相關品群業績成長近2成。

 

關鍵字7-eleven全家便利商店統一超商熱狗
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