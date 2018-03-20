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政治

蕭亞譚爆柯文哲拿50萬元給官員　市府回應了

記者江昱逵／台北報導2018/03/20 18:12
▲台北市長柯文哲被爆料拿50萬元給現在的中央官員，北市府發言人劉奕霆出面說明，2014 選戰的相關費用都有明細資料，一切公開透明。（圖／記者葉政勳攝，2018.3.20）
▲台北市長柯文哲被爆料拿50萬元給現在的中央官員，北市府發言人劉奕霆出面說明，2014 選戰的相關費用都有明細資料，一切公開透明。（圖／記者葉政勳攝，2018.3.20）

台北市長柯文哲前競選辦公室主任蕭亞譚今（20）日爆料，指選舉期間柯文哲跟他聊天，曾說請人送了50萬元給時任柯文哲競選總幹事姚立明，可是對方不收，但「某人」就收了，且現在還在行政院當政務官，暗指政務委員張景森。對此，北市府發言人劉奕霆表示，蕭亞譚於選戰中期便離開競選團隊，加上並未管理財務，因此不了解事情全貌，選戰相關費用皆有明細資料，一切公開透明。

蕭亞譚參加民進黨北市內湖南港區議員初選，今日受邀至節目時指出，當時他還是柯文哲的競選辦公室主任，選舉期間有一天晚上，柯文哲跟他聊天的時候，曾說請人送了50萬元給姚立明，可是對方不收，但「某某人」就收了。

蕭亞譚未鬆口這個人是誰，僅交代現在還在行政院當政務官，傳出暗指行政院政務委員張景森，他說「讓子彈飛吧！」

至於這筆錢究竟是什麼名目？蕭亞譚解釋，就是一個數目。柯文哲當時未談及是什麼樣的金錢，柯文哲與他對話當晚並非集體開會，而是閒聊過程，但只要核對選後競選團隊會計帳目就知道。

對此，市府發言人劉奕霆說，柯文哲 2014 競選市長期間，的確有規畫相關人員的薪資費用，時任競選總幹事的姚立明因此表示不支薪，所以未領取該筆費用，張景森也同樣未領取該筆薪資。

劉奕霆澄清，蕭亞譚雖曾於 2014 選戰初期擔任競總辦公室主任，但選戰中期便離開競選團隊，加上並未管理財務，因此不了解事情全貌，且 2014 選戰的相關費用都有明細資料，一切公開透明。

關鍵字蕭亞譚柯文哲劉奕霆姚立明張景森
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