影／隱藏70年二戰日軍機堡遺址遭剷平　學界盼保留

高雄市彌陀區，省道臺十七線中正東路邊，空軍官校機場西面圍牆外，有兩座大型的飛機堡，這是二戰時期岡山機場，留下的珍貴軍事遺址，只有軍事迷才知道的祕境，最近幾個熱門文史網站討論熱烈，不料，農曆年後其中一個機堡，被軍方先下手為強，夷為平地，動機讓人費解。



▲具有歷史價值的日軍遺址，盼相關單位接管整治，妥善運用文化價值。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.20）



▲位於高雄市彌陀區台17線省道旁有兩座日軍「機堡」，其中一座在不久前已遭剷平，在地文史工作者及附近居民大感可惜。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.20）

這兩個大型飛機堡都在空軍官校機場圍牆外，並非軍事管制區，被迅速拆除那個原位於玉米田中，離臺十七線約有80公尺，因為面向機場，又有雜樹遮擋，不易被發現。另一個就在臺十七線路邊，房子後面，同樣面對機場圍牆，上有榕樹遮擋，也不易被發現，只有內行的軍事迷才知道探訪。



▲機堡內部無人看管，雜物滿地。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.20）

飛機堡約建於1940年左右，停放二戰時期的戰鬥機及轟炸機，設施現場極為震撼，比高雄小港機場外的機堡空間約大2倍。仍保留的這個寬約80公尺，高15公尺，深約20公尺，由兩個大跨距的弧形圓組成，水泥混凝土厚有60公分，前大後小，飛機要倒著停入，目前機堡內堆放許多農具與雜物。



▲入口看似不起眼，入內後彷彿來到另一個空間。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.20）



▲機堡內部空間極大。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.20）

高雄市舊城文化協會理事長郭吉清表示，據二戰相關文獻記載，目前空軍官校機場，是日治時期海軍航空隊使用的機場，也是當時臺灣的第一級機場中，在美軍的分類中，屬於中型轟炸機機場，意指擁有完善跑道或起降設施，且跑道長度達4,500呎以上。「臺灣空戰」時，岡山機場與航空廠遭美國陸軍B-29轟炸機投擲859.75噸的炸彈，岡山機場與航空廠，是全臺第一攻擊目標，幾乎癱瘓無法使用。



▲機堡內部空間據說可以停放一架戰鬥機。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.20）

岡山醒村研究小組陳信安教授表示，彌陀岡山的文化觀光財，竟被軍方葬送，極為痛心。高苑科大有一個研究案，要做岡山的軍事文化觀光研究，機場軍事遺址是重點。陳信安教授立即跟文化局反映，軍方拆除了一個重要文化財，另一座大型飛機堡也可能被拆，呼籲政府相關部門應有緊急搶救的動作。



▲根據統計，二戰期間，日軍當時在台灣本島建設陸軍飛行場45座，海軍飛行場19座。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.20）



▲位於高雄市彌陀區中正東路，台17線省道旁有兩座日軍「機堡」，其中一座已遭剷為平地，相當可惜。（圖／記者宋德威攝 , 2018.03.20）

郭吉清也到拆除現場關切，對於軍方高效率的損毀文資法所規定超過50年以上的公有建物，是否有觸法之虞，值得社會大眾重視，維護珍貴的軍事遺址文化資產。根據盟軍的記載，岡山機場擁有4條跑道，不但是大高雄的機場中，規模最大者，也是終戰後，空軍裁撤各地機場時，臺灣極少數保留的兩座機場之一。日治時期岡山機場共有四條跑道，機場四周共築有50座飛機堡，光復後隨著機場跑道的擴建，日治飛機堡所剩約6個，圍牆外原只剩兩個，遺憾的是一個已夷為平地。



▲機堡除了能見證爭戰歷史，還能賦予它與社區互動的文化意涵，傳承意義非凡。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.03.20）