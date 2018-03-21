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娛樂

專訪／徐謀俊被「集體霸凌」4年　看他走出噩夢的勇敢

記者翁新涵╱台北報導2018/03/21 12:00
▲才24歲的徐謀俊，就經歷了令人難以承受的霸凌事件。（圖／記者陳明安攝，2018.03.21）
▲才24歲的徐謀俊，就經歷了令人難以承受的霸凌事件。（圖／記者陳明安攝，2018.03.21）

曾經，徐謀俊在一位藝人自殺過世之後，想在臉書PO文闡述自己如何熬過憂鬱的過程，但他後來選擇不要這麼做，只是不想在那個時候，被人以為跟風炒新聞，但這樣一個懂得為別人著想的陽光男孩，怎麼也想不到，他大學4年竟是被全班同學集體霸凌的學生。

念外文系的徐謀俊，從大一開始就被邀請拍攝了許多學生製片的作品，偶而也在臉書PO幾篇文章，講述拍攝的心情，但卻讓一個念過表演班的女同學看不順眼，認為他自以為是演員，之後便在臉書PO了一篇文章大罵徐謀俊，甚至還到宿舍敲了每一個房間的門，要大家按讚那篇文章，如果有同學沒有點讚，竟會被那個強勢的女生辱罵，為了不想自找麻煩，大部分同學都照做不誤。

徐謀俊說：「我當時被她和另一個同學點名，在臉書用極其難聽的話拚命罵我，而且是一個禮拜7天，二個人從下午到晚上，各一篇長文Tag我罵我，不僅全班同學都看到，甚至鬧到全校同學都知道，心裡真的很不好受，可能是我沒有反擊吧，大家好像也都認為是我的錯，那時候還有人勸我『謀俊，要是我就不敢來上學了，你怎麼還敢來！』」


▲有「小蘇志燮」之稱的徐謀俊，從大學開始就有不少學生製片找他演出。（圖／記者陳明安攝，2018.03.21）

對於被霸凌過的人來說，有一件事是最令人傷心和不解的，即使周遭知道你沒有錯被欺負，大部分的人仍選擇旁觀或者沉默，甚而跟著起鬨，根本不會想幫你，徐謀俊也不例外，整件事一直延續到大二，並沒有比較好，甚至在大二抽直屬時，全班40幾個人，每個同學至少都有3、4個直屬，「但我卻是全班唯一一個、沒有同學要跟我當直屬的人」，大家都以為他會在班上待不下去，甚至還有學長姊認為這件事情對他很不公平，也勸他轉學或轉系，但徐謀俊卻回他們說：「大學是我人生的一個規劃，我何必因為這4、50個人，改變我一輩子的人生規劃，我幹嘛要遷就他們。」

而且不僅被同學集體霸凌，徐謀俊更慘的是，同時間還得知媽媽得到癌症，自己更在大二發生車禍十字韌帶斷掉，必須要開刀，連最喜歡的演戲都無法參與，甚至好不容易等到傷好了參加試鏡，竟被無數公司污辱臭罵說他不是當演員的料，真的讓他感受到所謂的人生最低潮。

如今回憶起這些事，徐謀俊只是笑笑說：「還好我是個個性開朗、會往正面方向思考的人，假設我是一個悲觀的人，搞不好就自殺了。唯一可惜的是，即使到了大四，同學們依舊不了解我，但我堅持最後還是去參加送舊會，並且跟同學們說『我覺得自己大學4年過得很精采，不管是好的或者壞的，都讓我學到很多，但很可惜的是，因為某些原因，我跟班上的同學不是那麼熟，其實在我心中，我很希望跟大家好好相處。』」


▲經歷過種種低潮，如今的徐謀俊，更堅定自己的演員之路。（圖／記者陳明安攝，2018.03.21）

現在的徐謀俊，終於在演藝圈起步，也讓他深刻感受到，要不是在大學那4個年頭，去過谷底經歷過那些事情，他不會像現在這麼有抗壓性，而且進入圈內他也發覺，大家同樣會互相傳話產生誤會，「所以如果有人講我壞話，我會先去了解是怎麼一回事，再去做應對盡量化解誤會，而不是只是生氣不知所措，就算對方聽不進去也不要鑽牛角尖，要懂得正面思考別陷入泥沼，即使聽到某人的壞話也不人云亦云，我覺得人不是完美的，都會發生差錯有好有不好的地方，實在不該咬住人家一件事就不放。」

也難怪，當徐謀俊和蔡凡熙一起接受《報告老師，怪怪怪怪物》的訓練，進入決選最後幾名卻落選，之後在《紅衣小女孩2》又屈居第二，由吳念軒贏得「虎爺」角色時，都從來沒有讓他頹廢喪志，反而更激勵他，因為徐謀俊清楚知道，自己會在這些失敗中成長，也因為他知道自己有多喜歡演戲，走的路是對的，只是繞了一些遠路罷了，但他會慢慢追，總有一天可以追上那些人。

 

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