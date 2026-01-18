學測考生家長辛苦了，提神咖啡買一送一別錯過。7-11表示，門市有特大杯第2杯10元好康，APP寄杯則有大杯精品咖啡1萬6888元，換算下來4.2折比買一送一半價還便宜，若自帶杯扣5元單杯精品拿鐵最低41元，「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券。星巴克買一送一不限支付、不限品項連兩天爽喝，《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（1月18日至1月24日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月16日至1月18日
◾特大杯濃萃美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯厚乳拿鐵第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
📍APP｜1月14日至1月31日
◾大杯精品美式／精品拿鐵365杯1萬6888元，4.2折（原價110元、特價46元）
◾大杯濃萃美式365杯8888元，4.9折（原價50元、特價24元）
◾大杯濃萃拿鐵365杯1萬2888元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶365杯8888元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾特大杯美式62杯1888元，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵48杯1888元，5.6折（原價70元、特價39元）
◾特大杯厚乳拿鐵40杯1888元，5.6折（原價85元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式40杯1888元，5.2折（原價90元、特價47元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜1月14日至1月18日
◾大杯特濃拿鐵2杯79元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾大杯特濃美式2杯79元，7.2折（原價55元、特價40元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
🟡星巴克
星巴克買一送一連喝兩天！迎接「國際擁抱日」，星巴克周二、周三（20日、21日）舉辦好友分享日，限時兩天上午11時至晚間8時大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜1月18日、24日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶39元，4.9折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶39元，4.9折（原價79元）
🟡美廉社
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
🟡85度C
85度C周三（1月21日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（1月23日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜1月9日至1月22日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
全聯分批取（點此）
🟡路易莎咖啡
路易莎即日起至2月28日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。此外，路易莎推出冬季限定聯名飲品「人蔘蜜香檸檬」，每杯都完整加入一整瓶桂格養氣人蔘（單瓶定價69元），中杯售價65元。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克、85度C、路易莎
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜1月16日至1月18日
◾特大杯濃萃美式第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特大杯厚乳拿鐵第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾精品香椰厚拿鐵第2杯10元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾黑金燒仙草2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大杯精品美式／精品拿鐵365杯1萬6888元，4.2折（原價110元、特價46元）
◾大杯濃萃美式365杯8888元，4.9折（原價50元、特價24元）
◾大杯濃萃拿鐵365杯1萬2888元，5.9折（原價60元、特價35元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶365杯8888元，5.4折（原價45元、特價24元）
◾特大杯美式62杯1888元，5.1折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵48杯1888元，5.6折（原價70元、特價39元）
◾特大杯厚乳拿鐵40杯1888元，5.6折（原價85元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶56杯1888元，5.6折（原價60元、特價34元）
◾中杯精品拿鐵／精品美式40杯1888元，5.2折（原價90元、特價47元）
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍門市｜1月14日至1月18日
◾大杯特濃拿鐵2杯79元，6.1折（原價65元、特價40元）
◾大杯特濃美式2杯79元，7.2折（原價55元、特價40元）
◾大杯冰磚拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
◾特大杯冰柳橙香柚綠茶2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
星巴克買一送一連喝兩天！迎接「國際擁抱日」，星巴克周二、周三（20日、21日）舉辦好友分享日，限時兩天上午11時至晚間8時大杯以上同品項買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍門市｜1月18日、24日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾波霸黑糖奶茶買1送1，5折（原價79元、特價40元）
◾四季春青茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯富桂紅棗茶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾中杯黑糖薑茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
📍門市｜即日起至1月20日
◾鴛鴦珍珠奶茶39元，4.9折（原價79元）
◾鳳梨百香雙Q冰茶39元，4.9折（原價79元）
◾檸檬焙烏龍冰茶39元，4.9折（原價79元）
📍APP｜1月7日至2月3日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
85度C周三（1月21日）是黑糖珍珠日，黑糖珍珠系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（1月23日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
📍分批取｜1月9日至1月22日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
全聯分批取（點此）
路易莎即日起至2月28日前出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。此外，路易莎推出冬季限定聯名飲品「人蔘蜜香檸檬」，每杯都完整加入一整瓶桂格養氣人蔘（單瓶定價69元），中杯售價65元。