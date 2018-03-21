影／全聯走過20年經營有成　林敏雄久違露面分享心得

全聯今日舉辦媒體春酒，公布2017年全年營收1088億元，整體店數達到909間店，今年目標希望突破1200億元，總店數突破1000店。2018年是全聯20周年，回顧全聯過去歷史，林敏雄自1998年接手全聯社68家店至今20周年，2004年併購楊聯社，並開設第200店，成為台灣最大連鎖超市，2005年併購善美的超市、2007年承接台北農產超市、2016年併購松青超市。

全聯行銷部協理劉鴻徵分析，全聯成功的關鍵在於維持福利價及導入生鮮，再加上店質的改善，使得PSD（單店單日營業額）達到32.9萬；至於會員經營部分，目前會員人數達到890萬，6成動卡率，整體業績85%都是會員消費，每年兌換的點數價值約4億元，且近年來積極深耕年輕人市場，30歲以下新辦卡會員增加55%，中產階級消費者也帶動高價商品熱賣。

劉鴻徵表示，他們也不斷新增小型店，並將表現較不佳的既有門市位移擴店，加上新店型的推動，以及商品差異化帶動新生活型態，火鍋祭4年來帶動銷售成長18.5倍，甜點也經過2年的練兵，業績成長4倍，都是全聯這20年來成績亮眼的原因。

適逢20周年，全聯不只提出新的slogan「全聯20年，方便又省錢」，也更換全新的識別，logo、員工制服等都會換新。林敏雄說，這20年來實實在在的經營，努力紮根台灣，現階段以超市、量販來說，規模是最大的，都是全體團隊勇往直前做出來的成果，期望未來全聯會更好。