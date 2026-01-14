我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（如圖）參戰澳網引發關注。（圖／Australian OpenYT）

天王周杰倫（周董）將在今（14）日台灣時間下午4點30分，參戰澳洲網球公開賽「一球制勝（One Point Slam）」，首輪對上維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic），許多觀眾緊盯轉播，沒想到周杰倫連球都沒碰到就被淘汰，約5秒對手就贏得比賽，讓網友傻眼：「周董連腳都沒移動就結束了。」周杰倫稍早上場，場邊歡呼聲震耳欲聾，不過周杰倫未取得發球權，對手彼得·約維奇打出球後，周杰倫連跑都沒跑就被淘汰，賽事僅5秒就結束，讓網友傻眼說：「周董連腳都沒移動就結束了」、「發生什麼事？」、「可惜，連球都沒碰到」、「乾脆不跑」、「沒事大概都知道會是這個結局的」、「打網球真的很吃力」。周杰倫輸球後，看起來有些無奈，卻仍保持笑容，並比出「讚」的手勢，與對手互相握手、擁抱展現運動家精神。周杰倫參加的「一分大滿貫」賽制極其殘酷，每場比賽僅由一球決定勝負。周杰倫對此表現得既興奮又忐忑，他幽默發文表示：「這只是打一球的比賽，我可能連球都沒碰到就出局了，希望能讓我發球，至少我能摸到球。」