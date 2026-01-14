我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫輸得太快，連他自己都忍不住笑出來。（圖／翻攝自YouTube Australian Open）

周杰倫今（14）日下午16:30登上澳洲網球公開賽「一球制勝（One Point Slam）」，未料沒拿到發球權的他，沒能接下對手的發球，1秒出局，連他自己都傻眼，撇頭大笑，看起來是把自己給逗樂了。周杰倫的對手是維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic），由於賽期猜拳周杰倫沒有贏，沒能拿下發球權，想贏只能回擊對方的發球，沒想到周杰倫沒能如願接住發球，比賽1秒就結束，連他本人都傻眼，馬上高舉雙手鼓掌，還撇頭大笑。不過就算輸球，周杰倫的反應仍被讚相當大器，而且他出場時，當主持人喊到「Jay Chou」！全場的歡呼聲此起彼落，他也回應觀眾的呼聲，向看台區打招呼，可見這位音樂才子在全球的高人氣。有趣的是，周杰倫在賽前曾說，「因為只有一分，也有可能我連球碰都碰不到就出局了，如果可以，我選擇我發球，至少可以碰到球。」如今被說是神預言。