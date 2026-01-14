我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫是華語樂壇天王級人物，演藝觸角還伸至綜藝、電影、體育。（圖／記者葉政勳攝）

▲周杰倫將參戰澳網，不過他自嘲可能碰不到球就出局。（圖／周杰倫IG@jaychou）

金曲歌王周杰倫解鎖全新人生成就，他台灣時間今（14）日下午4點30分將踏上羅德拉沃球場，參加澳洲網球公開賽（Australian Open）「一球制勝」（One Point Slam）活動，對此，大陸網友發現周杰倫曾經以不同身分登上央視（CCTV）1（綜合頻道）、3（綜藝頻道）、5（體育頻道）、6（電影頻道）台等不同性質的頻道，演藝觸角跨界多個領域，戲稱他是「連CCTV都要通關的男人」，顯見天王才華洋溢。周杰倫除了音樂圈成就輝煌，也跨足綜藝主持界、影壇，甚至進軍好萊塢拍電影，堪稱全才型藝人，此次參與澳洲網球公開賽不再是於場邊觀賽，而是下場比賽，解鎖體育圈新領域，大陸網友表示，周杰倫曾經分別以春晚表演嘉賓、歌手、真人秀節目主持人、演員、廣告代言人等身分登上央視數個不同性質的子頻道，這次澳網轉播，天王又將出現在體育頻道，關鍵字衝上微博熱搜。對於周杰倫參與澳洲網球公開賽，大陸網友笑言：「從CCTV3到CCTV5的男人」、「打通CCTV356的男人」、「還有CCTV6」、「笑死，我記得法治頻道配樂也是周杰倫的曲子」、「哈哈，央視親兒子！」周杰倫參加的「一球制勝」並非傳統網球比賽，而是採用刺激的「一顆球定勝負」淘汰制表演賽。此賽制旨在考驗選手的即時反應與心理抗壓性，讓跨界明星與頂尖職業選手有機會在同一個場地上一較高下，極具看點。長期保持運動習慣的周杰倫，從籃球到高爾夫、網球都涉獵，這次受邀參與澳網表演賽，外界視為他再度達到人生新里程碑，而周杰倫本人也幽默回應，由於賽制只有1分決勝負，「有可能我連球都碰不到就出局了！」他笑稱若能選擇，一定要選發球，才能確保觸球。更具話題性的是，周杰倫承諾，如果最終奪冠，將把高達100萬澳幣（約2100萬元新台幣）的冠軍獎金全數捐出，引發大眾熱烈討論。