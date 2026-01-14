我是廣告 請繼續往下閱讀

▲官方宣布周杰倫將參加澳網公開賽表演賽。（圖／翻攝自微博@澳網AustralianOpen）

天王周杰倫於1月12日正式宣布，將參加澳洲網球公開賽相關的表演活動「一球制勝（One Point Slam）」，消息一出隨即引發國際體壇與娛樂圈的高度討論。而他過往的僵直性脊椎炎也再度被重提，他曾傳出痛到一次吞12顆止痛藥，因此這次傳出參戰澳網，也讓有相同症狀的病友狂問他是在哪治療。隨著參賽消息傳開，大眾再次聚焦周杰倫18歲時便確診的僵直性脊椎炎病史。由於此疾病在發作時會帶來劇烈疼痛，嚴重時甚至導致翻身、如廁困難，周杰倫過去還曾傳出一度痛到需要一次吞下12顆止痛藥才能緩解。這讓許多同樣深受此病所苦的病友感到不可思議，紛紛在社交平台Threads上詢問：「哥們僵直性脊椎炎哪治的？」好奇他如何從病痛困擾恢復到能上場打球的狀態。針對網友的疑問，許多病友現身說法，指出僵直性脊椎炎雖無法根治，但能透過藥物與規律運動進行有效控制。討論中提到，透過生物製劑的治療以及高度自律的運動，能顯著降低發炎與疼痛感，使日常活動接近一般人。周杰倫能維持演唱會的高強度表演與體育競賽，被視為醫療配合度高與長期健康管理的成功案例。然而，周杰倫展示的良好體能也意外引發了部分網友對其當年「兵役免役」的質疑。有人質疑若能從事網球運動，為何當年能驗退，但此說法隨即遭到大批網友反駁，指出周杰倫在出道前、尚未成名時就已因病免役，當時並無資源或動機進行操作，且早年多次傳出他因忘記帶藥而痛到在飯店無法行動的新聞，足以證明其病史真實性。周杰倫此次參戰澳網，不僅是個人體能的展現，也被視為慢性病友積極生活的象徵。透過他的影響力，大眾得以了解到慢性疾病並非只能「臥床不動」，而是一個需要長期追蹤與動態調整的醫療過程。在家人支持與專業醫療的配合下，即使身患痼疾，依然能與世界球王等頂尖好手同台交流，實踐熱血的運動夢想。