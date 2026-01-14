我是廣告 請繼續往下閱讀

華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）跨界網壇的處女秀即將於今日（14日）下午16:30登場。他今年受邀參加澳洲網球公開賽（Australian Open）娛樂性十足的「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，與世界球王辛納（Jannik Sinner）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）等名將同場競技。然而，在開賽前夕，澳網官方公布的正式對戰籤表卻引發軒然大波，周杰倫的名字後方國籍竟被標示為「CHN」（中國），而非台灣選手慣用的「TPE」（中華台北）。這起國籍爭議引起網友高度關注，主因在於同場參賽的台灣女網一姊葛藍喬安娜（Joanna Garland），在官方籤表上的國籍欄位明確標示為「TPE」（台灣/中華台北）。對比之下，周杰倫卻被單獨列為「CHN」（中國），國籍區分方式迅速在社群平台引發熱議。根據籤表，周杰倫首輪將對上來自維多利亞州的24歲業餘冠軍約維奇（Petar Jovic）。由於賽制採「一分定生死」，周董先前曾幽默自嘲「可能連球都碰不到就出局」，但也霸氣宣告若能奪下100萬澳幣獎金，將全數捐出做公益。若周杰倫能順利闖過首輪，第二輪將面臨更嚴峻的挑戰，極大機率會與俄羅斯前球王梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）正面對決。