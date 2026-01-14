我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫本次是以名人外卡身份參賽，抽中46號籤位。（圖／周杰倫IG@jaychou）

▲葛藍喬安娜首輪將對上39歲的美國老將勒普琴科（Varvara Lepchenko），對手生涯最高排名曾達世界第19。(圖/四維體育推廣教育基金會提供)

▲日本混血球星大坂直美是瑪格麗特河網球俱樂部（西澳州）代表。（圖／美聯社／達志影像）

備受全球粉絲期待的澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，將於今（14）日台灣時間16:30在墨爾本公園正式開打。隨著官方抽籤結果揭曉，受邀參賽的華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）首輪對手確定為維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic）。若能順利挺進，周杰倫下一輪將挑戰目前世界頂尖的前球王名將梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。周杰倫本次是以名人外卡身份參賽，抽中46號籤位。首輪對手約維奇雖為業餘身份，但實力不容小覷。據澳洲媒體報導，職業選手造訪澳洲比賽時常找約維奇練球，實力已接近職業水準。約維奇更在受訪時坦言，若能贏下這100萬澳元（約2116.5萬新台幣）獎金，將以此作為後盾挑戰轉職業。周杰倫先前曾幽默自嘲「可能連球都碰不到就出局」，但也霸氣承諾若奇蹟奪冠，將把獎金全數捐出做公益。這場「一球定生死」的殘酷對決，將考驗周董在羅德·拉佛球場（Rod Laver Arena）萬名觀眾前的抗壓性。24歲的業餘好手彼得·約維奇（Petar Jovic），是一名典型的「網球苦行僧」，多年來為了職業夢想不斷在基層賽事中掙扎。身為左撇子的他，常在職業球星抵達澳洲參賽時，成為搶手的陪練對象。雖然在球場上與大牌球星對打是日常，但真正的職業巡迴賽經費，對他而言仍是遙不可及的夢想。「那筆錢（冠軍獎金）至少能支撐我打兩年的巡迴賽，」約維奇眼神堅定地表示，「你只需要打贏5個球，就能拿到100萬美元，這在網壇是前所未聞的機會。」約維奇的追夢之旅並非一帆風順。在上個月的維多利亞省資格賽中，他經歷了一場戲劇性的決賽。當時在決定勝負的一分裡，他發球後一度以為出界而分心，「我當時幾乎要從口袋掏出第二顆球準備二發了，結果對手把球回擊過來，我只能驚慌地補上一記反手切球，結果對手正手回擊掛網。」正是這份驚險與運氣，讓他在48人的正式籤表中占據一席之地。他目前在資格賽中已維持10連勝，展現出極強的韌性與關鍵球處理能力。對手非常渴望拿下這一場勝利，因為這決定其之後的職業生涯，其球技和決心恐怕都超過周杰倫，後者要闖過他晉級，恐怕不容易。除了周杰倫外，台灣女單一姊葛藍喬安娜（Joanna Garland）也傳來捷報。雖然她在澳網女單會外賽遺憾落敗，但在昨日的「一分大滿貫」現場資格賽中強勢突圍，成功擠進48強決賽名單。葛藍喬安娜首輪將對上39歲的美國老將勒普琴科（Varvara Lepchenko），對手生涯最高排名曾達世界第19。若葛藍能成功過關，第二輪將面臨更嚴峻的挑戰——目前世界排名第3的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。本屆賽事規則特殊，48名參賽者中包含16名受邀的職業名將種子。除了周杰倫與葛藍喬安娜外，艾卡拉茲（Alcaraz）、辛納（Sinner）、斯威雅蒂（Swiatek）及大坂直美等世界級巨星也都將同場較量。比賽採猜拳或擲硬幣決定發球權，不分職業業餘，每一場都是「一球定勝負」。艾卡拉茲 - 艾格尼絲水域網球俱樂部（昆士蘭州）辛納 - 霍恩斯比庫林蓋地區網球協會（新南威爾斯州）斯威雅蒂 - 欽奇拉網球協會（昆士蘭州）高夫 - 基昂公園網球俱樂部（維多利亞州）茲韋列夫 - MCC 格倫艾里斯谷網球俱樂部（維多利亞州）大坂直美 - 瑪格麗特河網球俱樂部（西澳州）安迪·李 - 巴爾納林網球俱樂部（維多利亞州）貝利·史密斯 - 衝浪海岸網球俱樂部（維多利亞州）卡爾·斯特凡諾維奇 - 城市社區網球（新南威爾斯州）達米安·奧利佛 - 安全灣網球俱樂部（西澳州）Ashleigh Simes（首都領地州冠軍） vs 安迪·李Jordan Smith（新南威爾斯州冠軍） vs 貝利·史密斯Thomas Van Haaren（北領地州冠軍） vs 卡爾·斯特凡諾維奇Alec Reverente（昆士蘭州冠軍） vs LoserfruitAshwin Vijayaragavan（南澳州冠軍） vs 薩芬（Marat Safin）Kyle Mackin（塔斯馬尼亞州冠軍） vs 達米安·奧利佛Steve Yarwood（西澳州冠軍） vs 基里歐斯（Nick Kyrgios）開賽時間：2026年1月14日 16:30（台灣時間）。周杰倫對手：Petar Jovic（澳洲業餘冠軍）。葛藍喬安娜對手：Varvara Lepchenko（前世界第19）。賽制規則：一分決勝負、冠軍獎金100萬澳元。直播平台：愛爾達電視台、博斯運動台、澳網官方Youtube。