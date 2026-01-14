（15：37，更新首輪完整對戰組合）備受全球粉絲期待的澳洲網球公開賽「一分大滿貫（1 Point Slam）」決賽，將於今（14）日台灣時間16:30在墨爾本公園正式開打。隨著官方抽籤結果揭曉，受邀參賽的華語樂壇天王周杰倫（Jay Chou）首輪對手確定為維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic）。若能順利挺進，周杰倫下一輪將挑戰目前世界頂尖的前球王名將梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。
天王首戰「業餘大魔王」：對手放話奪冠拚職業
周杰倫本次是以名人外卡身份參賽，抽中46號籤位。首輪對手約維奇雖為業餘身份，但實力不容小覷。據澳洲媒體報導，職業選手造訪澳洲比賽時常找約維奇練球，實力已接近職業水準。約維奇更在受訪時坦言，若能贏下這100萬澳元（約2116.5萬新台幣）獎金，將以此作為後盾挑戰轉職業。
周杰倫先前曾幽默自嘲「可能連球都碰不到就出局」，但也霸氣承諾若奇蹟奪冠，將把獎金全數捐出做公益。這場「一球定生死」的殘酷對決，將考驗周董在羅德·拉佛球場（Rod Laver Arena）萬名觀眾前的抗壓性。
誰是約維奇？周杰倫恐難闖過他這關
24歲的業餘好手彼得·約維奇（Petar Jovic），是一名典型的「網球苦行僧」，多年來為了職業夢想不斷在基層賽事中掙扎。身為左撇子的他，常在職業球星抵達澳洲參賽時，成為搶手的陪練對象。雖然在球場上與大牌球星對打是日常，但真正的職業巡迴賽經費，對他而言仍是遙不可及的夢想。
「那筆錢（冠軍獎金）至少能支撐我打兩年的巡迴賽，」約維奇眼神堅定地表示，「你只需要打贏5個球，就能拿到100萬美元，這在網壇是前所未聞的機會。」
約維奇的追夢之旅並非一帆風順。在上個月的維多利亞省資格賽中，他經歷了一場戲劇性的決賽。當時在決定勝負的一分裡，他發球後一度以為出界而分心，「我當時幾乎要從口袋掏出第二顆球準備二發了，結果對手把球回擊過來，我只能驚慌地補上一記反手切球，結果對手正手回擊掛網。」
正是這份驚險與運氣，讓他在48人的正式籤表中占據一席之地。他目前在資格賽中已維持10連勝，展現出極強的韌性與關鍵球處理能力。
對手非常渴望拿下這一場勝利，因為這決定其之後的職業生涯，其球技和決心恐怕都超過周杰倫，後者要闖過他晉級，恐怕不容易。
台灣雙保險！葛藍喬安娜挺進48強決賽
除了周杰倫外，台灣女單一姊葛藍喬安娜（Joanna Garland）也傳來捷報。雖然她在澳網女單會外賽遺憾落敗，但在昨日的「一分大滿貫」現場資格賽中強勢突圍，成功擠進48強決賽名單。
葛藍喬安娜首輪將對上39歲的美國老將勒普琴科（Varvara Lepchenko），對手生涯最高排名曾達世界第19。若葛藍能成功過關，第二輪將面臨更嚴峻的挑戰——目前世界排名第3的德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）。
阿爾卡拉斯、辛納也將同場競技
本屆賽事規則特殊，48名參賽者中包含16名受邀的職業名將種子。除了周杰倫與葛藍喬安娜外，艾卡拉茲（Alcaraz）、辛納（Sinner）、斯威雅蒂（Swiatek）及大坂直美等世界級巨星也都將同場較量。比賽採猜拳或擲硬幣決定發球權，不分職業業餘，每一場都是「一球定勝負」。
官網公布抽籤儀式結果
艾卡拉茲 - 艾格尼絲水域網球俱樂部（昆士蘭州）
辛納 - 霍恩斯比庫林蓋地區網球協會（新南威爾斯州）
斯威雅蒂 - 欽奇拉網球協會（昆士蘭州）
高夫 - 基昂公園網球俱樂部（維多利亞州）
茲韋列夫 - MCC 格倫艾里斯谷網球俱樂部（維多利亞州）
大坂直美 - 瑪格麗特河網球俱樂部（西澳州）
安迪·李 - 巴爾納林網球俱樂部（維多利亞州）
周杰倫 - 北博士山網球俱樂部（維多利亞州）
貝利·史密斯 - 衝浪海岸網球俱樂部（維多利亞州）
卡爾·斯特凡諾維奇 - 城市社區網球（新南威爾斯州）
達米安·奧利佛 - 安全灣網球俱樂部（西澳州）
州冠軍對戰組合如下：
Ashleigh Simes（首都領地州冠軍） vs 安迪·李
Jordan Smith（新南威爾斯州冠軍） vs 貝利·史密斯
Thomas Van Haaren（北領地州冠軍） vs 卡爾·斯特凡諾維奇
Alec Reverente（昆士蘭州冠軍） vs Loserfruit
Ashwin Vijayaragavan（南澳州冠軍） vs 薩芬（Marat Safin）
Kyle Mackin（塔斯馬尼亞州冠軍） vs 達米安·奧利佛
Petar Jovic（維多利亞州冠軍） vs 周杰倫
Steve Yarwood（西澳州冠軍） vs 基里歐斯（Nick Kyrgios）
📌一分大滿貫台灣選手觀戰資訊
開賽時間：2026年1月14日 16:30（台灣時間）。
周杰倫對手：Petar Jovic（澳洲業餘冠軍）。
葛藍喬安娜對手：Varvara Lepchenko（前世界第19）。
賽制規則：一分決勝負、冠軍獎金100萬澳元。
直播平台：愛爾達電視台、博斯運動台、澳網官方Youtube。
消息來源：澳網官網
