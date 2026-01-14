我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫（右）上場前與西班牙「小蠻牛」卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）相見。（圖／澳網官方IG @australianopen）

天王周杰倫（周董）將在今（14）日參戰澳洲網球公開賽「一球制勝（One Point Slam）」，消息一出引發關注。稍早澳網官方IG分享周杰倫與西班牙「小蠻牛」卡洛斯艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）相見的影片，澳網官方稍早PO出賽事幕後花絮，周杰倫戴著墨鏡、穿著卡其色外套，與小蠻牛互相寒暄，兩人有說有笑。周杰倫也不忘秀出自己的球場識別證。主播則向大家介紹，今晚有一場大滿貫賽事，卡洛斯艾卡拉茲名列前茅，是頭號種子，「他正與周杰倫在一起，這位台灣歌手、詞曲作家兼演員」。隨著官方抽籤結果揭曉，周杰倫（Jay Chou）首輪對手確定為維多利亞州24歲業餘冠軍彼得·約維奇（Petar Jovic）。若能順利挺進，周杰倫下一輪將挑戰目前世界頂尖的前球王名將梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。影片曝光後，粉絲紛紛替周杰倫應援，直呼「太帥啦網球王子」、「哥加油啊！我們永遠支持你！」、「杰倫加油！Jay No.1」、「我們以你為榮～」在開賽前夕，澳網官方公布的正式對戰籤表上，周杰倫的名字後方國籍竟被標示為「CHN」（中國），而非台灣選手慣用的「TPE」（中華台北）。周杰倫尚未登場，已讓台灣、中國網友在直播留言區吵成一團；對此周杰倫所屬公司杰威爾目前暫時未有回應。