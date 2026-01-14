過去許多台灣人出國旅遊、長時間步行的首選往往是亞瑟士（ASICS）或鬼塚虎（Onitsuka Tiger），但近期社群風向轉變，法國跑鞋品牌 HOKA 以厚底舒適、輕量化特色超車，被網友譽為新一代「國民神鞋」。近日這款話題商品悄悄現身美式賣場好市多（Costco），卻因價格議題引發會員兩極討論。
出國走兩萬步不累？HOKA Clifton 9 GTX 成防水運動鞋推薦首選
臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員 12 日發出快訊，指出好市多新上架 HOKA Clifton 9 GTX 男運動鞋，目前在新莊、北屯、台南等多家分店皆有鋪貨。這款鞋主打 GORE-TEX 防水鞋面與工程針織網布，兼具透氣與防水功能，正是許多通勤族與跑者在尋找 防水運動鞋推薦 款式時的熱門名單。好市多黝黑、藍兩色選擇。
HOKA 近年爆紅的原因，在於其被網友封為 久走不累鞋 的強大緩震科技。許多實穿過的民眾分享：「這雙比起其他 GTX 鞋款真的輕很多，腳感又軟」、「出國每天走兩萬步，腳底板真的不會痛」，強大的舒適度使其成為取代傳統運動品牌的新寵兒。
記者實測訪價：官網尺寸齊全 好市多僅便宜 233 元
這款 好市多跑鞋 現場售價為 4699 元，究竟划不划算？記者實際查詢 HOKA 台灣總代理商星裕國際 ISPO+ 官網訪價，發現同款 HOKA Clifton 9 GTX 男鞋目前官網特價為 4932 元（原價 5480 元），且 US7.5 到 13 尺寸庫存相當齊全。
經過比對，好市多價格雖然比官網特價便宜，但價差僅 233 元。對於期待在好市多撿到「骨折價」的消費者來說，吸引力稍嫌不足，若考慮到賣場尺碼可能不全或需繳納會員費，官網購買的便利性與尺寸完整度反而更具優勢。
會員嘆「失望」：日本買 HOKA 更划算
價格曝光後，不少社團成員直言「失望」，認為與專櫃價差太小，直呼「有夠盤」。更有內行網友指出，近期日幣匯率雖有波動，但 日本買 HOKA 依然是首選，搭配退稅與折扣，入手價格往往只要台灣定價的 7 至 8 折。網友紛紛留言：「去日本買比較香」、「這價格不如等官網特賣」。
儘管價格不如預期「殺」，但對於急需防水鞋、不想等待代購運送，或是想現場試穿腳感的消費者來說，這款神鞋進駐好市多仍提供了一個方便的入手管道。
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說、ISPO+ 官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」管理員 12 日發出快訊，指出好市多新上架 HOKA Clifton 9 GTX 男運動鞋，目前在新莊、北屯、台南等多家分店皆有鋪貨。這款鞋主打 GORE-TEX 防水鞋面與工程針織網布，兼具透氣與防水功能，正是許多通勤族與跑者在尋找 防水運動鞋推薦 款式時的熱門名單。好市多黝黑、藍兩色選擇。
HOKA 近年爆紅的原因，在於其被網友封為 久走不累鞋 的強大緩震科技。許多實穿過的民眾分享：「這雙比起其他 GTX 鞋款真的輕很多，腳感又軟」、「出國每天走兩萬步，腳底板真的不會痛」，強大的舒適度使其成為取代傳統運動品牌的新寵兒。
這款 好市多跑鞋 現場售價為 4699 元，究竟划不划算？記者實際查詢 HOKA 台灣總代理商星裕國際 ISPO+ 官網訪價，發現同款 HOKA Clifton 9 GTX 男鞋目前官網特價為 4932 元（原價 5480 元），且 US7.5 到 13 尺寸庫存相當齊全。
經過比對，好市多價格雖然比官網特價便宜，但價差僅 233 元。對於期待在好市多撿到「骨折價」的消費者來說，吸引力稍嫌不足，若考慮到賣場尺碼可能不全或需繳納會員費，官網購買的便利性與尺寸完整度反而更具優勢。
價格曝光後，不少社團成員直言「失望」，認為與專櫃價差太小，直呼「有夠盤」。更有內行網友指出，近期日幣匯率雖有波動，但 日本買 HOKA 依然是首選，搭配退稅與折扣，入手價格往往只要台灣定價的 7 至 8 折。網友紛紛留言：「去日本買比較香」、「這價格不如等官網特賣」。
儘管價格不如預期「殺」，但對於急需防水鞋、不想等待代購運送，或是想現場試穿腳感的消費者來說，這款神鞋進駐好市多仍提供了一個方便的入手管道。
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說、ISPO+ 官網