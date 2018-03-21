時力再提6人角逐議員 黃國昌徐永明推薦

（中央社記者范正祥台北21日電）時代力量今天公布年底縣市議員選舉新增提名6位參選人，包括2位角逐花蓮縣議員。參選人穿上戰袍，高喊「看見理想．全力改變」，由時力黨主席黃國昌、立委徐永明等人親自推薦。

各參選人的經歷，其中，陳薇仲現任台灣大學亞洲社會比較研究中心執行秘書，宋國鼎是雪谷南榕法律事務所律師，簡嘉佑現於時代力量組織部服務，廖郁賢是時代力量雲林黨部副執行長。另外，莊建威和林高捷都是立委高潞以用的助理。

記者會上，參選人穿上參選戰袍，高喊「看見理想．全力改變」，強調將用行動和服務，替人民發聲。時代力量黨主席黃國昌，以及兼任各黨部主委的立委徐永明和高潞以用等人也都到場，親自推薦和介紹相關議員參選人，現場氣氛熱鬧。

時代力量發言人李兆立受訪指出，因應2018縣市議員選舉，時代力量預計在18個縣市提名54位議員參選人。之前已經提名22人，今天再公布新增6位提名參選人，目前累計已有28人，時代力量還會陸續對外公布各相關選區議員提名名單。

參選花蓮縣議員的莊建威表示，花蓮年輕人口外流嚴重，當地的就業機會也非常少，他希望能夠幫助改變花蓮，活化城鎮，讓地方青年有更多創業和發展的機會。

本身是阿美族的林高捷說，「我愛我的部落」。他強調，從政就是要為原住民族發聲。多年以來走上街頭抗爭，就是希望爭取公平，維護原住民的權利。（編輯：李淑華）1070321