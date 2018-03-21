IS鎖定2018世界盃？梅西二度慘淪恐攻海報主角

2018 年世界盃足球賽，剩不到 3 個月即將在俄羅斯盛大舉行，然而激進組織伊斯蘭國（ISIS）卻在本月 20 日，發布了一張上頭有阿根廷知名球星梅西（Lionel Messi）遭到挾持，雙膝跪下的合成海報。外界對此感到十分擔心，一場體育盛事是否已經被鎖定為恐攻的目標。

根據英國《太陽報》報導，2018 年世界盃足球賽將於 6 月 14 日至 7 月 15 日，於俄羅斯共 11 座城市中的 12 個球場上舉行，而伊斯蘭國卻在近日發布了以阿根廷知名球星梅西作為主角的合成宣傳海報。海報中可見，梅西雙膝跪在此次世界盃的決賽場地、莫斯科盧日尼基體育場（Luzhniki Stadium）的草地上，身著橘色囚服，被一名伊斯蘭國的戰士給挾持。海報上還搭配了斗大的標題寫道：「狠狠攻擊他們的頭部，斬斷他們的每根手指！」十分殘忍與聳動，充滿了威嚇意味。



▲此屆世界盃的決賽場地，為莫斯科的盧日尼基體育場。（圖／達志影像／美聯社 , 2018.3.21）

除此之外，另外一張宣傳海報上頭則有一名伊斯蘭國的戰士，站在山丘上遠望著盧日尼基體育場，一旁還放著一綑炸彈，標題寫著：「真主在俄羅斯的敵人，我發誓，聖火會燒死你！」



▲另一張海報上，斗大標題寫著：「真主在俄羅斯的敵人，我發誓，聖火會燒死你！」（圖／翻攝自推特 , 2018.3.21）

據了解，這些宣傳海報是由親伊斯蘭國媒體 Wafa Media Foundation 所發布的。外媒分析，伊斯蘭國顯然試圖利用這些可怕的合成海報，來威脅俄羅斯世界盃的維安，並且達到向全球足球運動愛好者散播恐懼之目的。

事實上，這已經不是梅西第一次被伊斯蘭國當成宣傳的主角，之前他的肖像也曾被合成為「關在監獄裡，臉上流血」的模樣，讓許多球迷感到恐慌。



▲梅西的肖像之前也曾被合成為「關在監獄裡，臉上流血」的模樣。（圖／翻攝自推特 , 2018.3.21）