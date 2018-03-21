深澳電廠建與不建？　經長沈榮津親上火線說明

台電深澳電廠更新擴建環差案吵個沒完，原本投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴成為眾矢之的，今（21）日要求經濟部要對外說明清楚，否則此案的正式生效函不會發出去。對此，經濟部長沈榮津今日下午親上火線召開記者會說明，他強調，若是深澳機組無法如期商轉，2025年備用容量率將無法達到法定目標值15%，屆時北部地區會發生嚴重電力供需失衡的情況。

3月14日台電深澳電廠更新擴建環境差異分析案，經過環境影響評估審查委員會第328次會議審查通過，卻引發一連串的爭議，當天擔任主席、最後投下關鍵一票的的詹順貴成為眾矢之的，他今日上午接受電台訪問時指出，當天通過是有附帶條件的，經濟部應該要對外報告，公開說明2025能源路徑圖，否則即使環評通過，正式的生效函也不會發出去。