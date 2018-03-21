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財經

深澳電廠建與不建？　經長沈榮津親上火線說明

記者彭夢竺／台北報導2018/03/21 17:53
▲深澳電廠爭議不斷，經濟部長沈榮津表示，若是深澳機組無法如期商轉，2025年備用容量率將無法達到法定目標值15%。（圖／NOWnews資料照）
▲深澳電廠爭議不斷，經濟部長沈榮津表示，若是深澳機組無法如期商轉，2025年備用容量率將無法達到法定目標值15%。（圖／NOWnews資料照）

台電深澳電廠更新擴建環差案吵個沒完，原本投下關鍵一票的環保署副署長詹順貴成為眾矢之的，今（21）日要求經濟部要對外說明清楚，否則此案的正式生效函不會發出去。對此，經濟部長沈榮津今日下午親上火線召開記者會說明，他強調，若是深澳機組無法如期商轉，2025年備用容量率將無法達到法定目標值15%，屆時北部地區會發生嚴重電力供需失衡的情況。

3月14日台電深澳電廠更新擴建環境差異分析案，經過環境影響評估審查委員會第328次會議審查通過，卻引發一連串的爭議，當天擔任主席、最後投下關鍵一票的的詹順貴成為眾矢之的，他今日上午接受電台訪問時指出，當天通過是有附帶條件的，經濟部應該要對外報告，公開說明2025能源路徑圖，否則即使環評通過，正式的生效函也不會發出去。

對此，經濟部臨時在今日下午4點召開記者會，沈榮津、能源局長林全能親上火線說明。沈榮津強調，依據行政院2017年11月8日在穩定供電策略記者會宣布的未來電源規畫，

深澳電廠超超臨界燃煤機組第1部機組於2025年完成商轉，可提供1.4%的尖峰用電需求，使當年備用容量率可增加到16.3%，加上2026年預計商轉的2號機，合計可增加備用容量率約2.8%，達成備用容量率15%以上目標，最重要的是可以改善2025年後北部地區嚴重電力供需失衡的情況。

沈榮津表示，若是深澳機組無法在2025年7月商轉，2025年備用容量率將無法達到法定目標值15%。此外，他也強調，面對北部電源在2025年供應比例只有33%，電力需求卻達到38%，北部地區供電顯有失衡，還需要中南部提供備援，如果再無深澳電廠，中南部的電力北送情形將更加惡化。

關鍵字深澳電廠台電經濟部沈榮津
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