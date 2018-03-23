日本影帝率樂團降臨高雄　王彩樺、蔡振南都在大港開唱

2018 年大港開唱首波公布「麻吉弟弟 ft. 閃靈 Doris」就掀起巨大浪潮，特別限定演出組合可不只他們，大魔王陳昇＆新寶島康樂隊和何韻詩合作壓軸舞台，在戲劇《花甲男孩轉大人》飾演爸爸的蔡振南和法蘭黛樂團一同重新詮釋南哥名曲，「保庇天后」王彩樺也要帶著四分衛在舞台上一起蹦蹦跳跳，獨特的組合演出，讓外界非常期待。

邁入第十屆的「大港開唱」，將於3月24、25日於高雄駁二特區舉辦，今年還邀請到重量級嘉賓－「日本影帝」淺野忠信和他的樂團 SODA!驚喜演出，讓樂迷超興奮。



▲2018大港開唱限定組合「四分衛ft.王彩樺」，王彩樺（中）特別準備御守保庇大家一切順遂。（圖／大港開唱提供）

每年備受矚目的還有大港女神，今年大港邀請到「瑤瑤」郭書瑤氣勢登場，帶來前所未見的「通靈搖滾」，不僅大手筆自帶樂團和舞群首度挑戰台語歌，也會把自己 的歌改編為 High High 人生組曲，全新的郭書瑤令人期待！

閃靈樂團今年完整體重磅回歸，團長 Doris 終於產後迅速歸隊，只為了與樂迷的一 期一會。本次大港也是邀請到最多海外團體的一屆，日本樂團包含：PETROLZ、ACIDMAN、三寶大師、04 Limited Sazabys， 還有清新偶像女團=LOVE、女歌手 Anly等。