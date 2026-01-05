中央氣象署表示，今（5）日強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭率先降溫，明（6）日全台越晚越冷，周三（1月7日）「輻射冷卻」作用明顯，一直到周六（1月10日），連續4天的清晨，各地低溫都在9至11度之間，空曠地區、近山區甚至會跌破7度，冷氣團有機會挑戰寒流，直到周日（1月11日）才會明顯回暖。
今天的天氣：冷氣團南下襲台 早晚溫差極大
1月5日今天的天氣，氣象署指出，清晨受輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷，西半部、宜蘭11至14度，花東16至17度，高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷有10度以下低溫。下半天強烈大陸冷氣團南下，白天北部、宜蘭氣溫略降，高溫20至22度，中南部24至26度，花東23到24度。
氣象署提醒，今晚起氣溫將進一步下降，尤其北台灣、宜蘭感受明顯；降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降機率增加，其中桃園以北、宜花有局部短暫雨，中南部多雲到晴。
⚠️低溫特報
📍影響時間：05日晨至05日上午
🟡黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
環境部提及，強烈大陸冷氣團南下，環境風場為偏東風轉偏北風，中南部位於下風處，污染物易累積；清晨嘉義以南地區有局部霧影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，雲嘉南以南局部地區短時間可能達橘色提醒等級 。
明天的天氣：冷氣團急速降溫 全台越來越晚
1月6日明天的天氣，氣象署指出，強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，東半部、恆春半島有局部短暫雨，桃園以北、宜花有局部短暫雨後轉多雲，新竹以南為多雲到晴。
氣象署提到，中部以北、宜蘭早晚低溫10至13度，南部、花東15至17度；高溫在北部、宜花15至22度，中南部及台東21至25度。
一周天氣：周三冷氣團挑戰寒流 連續4天跌破7度
氣象署說明，周三至周六由於環境變乾，冷氣團搭配輻射冷卻，讓降溫更加明顯，這段時間的「每天清晨」是全台最冷的時段， 中部以北、宜蘭只有9至11度，南部、花東13至15度，局部空曠地區再低2至3度，台北測站也有機會跌破10度，來到寒流等級。
氣象署提及，周三至周六天氣就是「早晚特別冷」，白天各地高溫都還有15至20度，陽光露臉的地區感受些微溫暖，但也要注意日夜溫差非常大；周五、周六冷氣團會減弱，但只有白天回升一點，真正回暖的時間要等到周日過後。
資料來源：中央氣象署、環境部
