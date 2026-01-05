好市多會員費4月漲價！金星卡、商業副卡全變1500元　漲幅最高66%

我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多會員費調整一覽

原價900元，漲至1500元，調漲600元，漲幅約66.7％

▲好市多公告4月1日起全面調漲會員年費。（圖／讀者提供）

好市多完整回應：

（11:15更新：新增商業副卡新規定）真的漲價了！台灣好市多（Costco）4月1日起「金星主卡」、「商業主卡」及「商業副卡」會員年費全面均一價漲至1500元，以「商業副卡」一口氣暴漲600元最高。不過，好市多強調，「商業副卡」調漲同時，也新增「」，而調整會員費後將深化自有品牌的價格優勢，回饋所有會員。⦁ 金星主卡：原價1350元，漲至1500元，調漲150元，漲幅約11.1％。⦁ 商業主卡：原價1150元，漲至1500元，調漲350元，漲幅約30.4％。⦁ 商業副卡：好市多會員今（5）在好市多內湖賣場直擊，官方無預警在入口處貼出「會員費調整公告」，調漲幅度從150元到最高600元。嚇說：「。」雖然「商業副卡」一口氣暴漲600元，但好市多稍早向《NOWNEWS今日新聞》補充說明表示，自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡，同行者為「1+2」跟原來金星卡的一樣，這是先前商業副卡沒有的福利。台灣好市多說明，台灣好市多上一次調整會費為 2016 年。調整會員費之後，好市多將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。Costco 好市多始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。台灣好市多上一次調整會費為 2016 年。過去十年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。調整會員費之後，好市多將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。