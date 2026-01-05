美式賣場好市多（Costco）台灣官方今（5）日宣布，將從2026年4月1日起調漲「金星主卡」、「商業主卡」及「商業副卡」的會員年費，三種卡別的費用皆調整為1500元。其中，「商業副卡」雖然漲幅最大，但權益將直接比照金星會員，意即「1名會員可再有2人同行」，成為這一次年費調漲的最大受益者。
好市多會員年費價格統一了！這1卡種成最大受益人
台灣好市多今（5）日發出會員費調整公告，宣布將於今年4月1日起調整會員費，「金星主卡」、「商業主卡」及「商業副卡」年費皆調整為1500元。其中，原本年費僅需900元的商業副卡漲幅最大，一次調漲600元。
不過，「商業副卡」雖然漲幅最高，卻是此次年費調整中，唯一福利升級的卡種。好市多官方證實，自2026年4月1日起，每位商業副卡持卡人皆可擁有一張免費家庭卡，且「1名會員可再有2人同行」；與以往僅能以本人身分入場相比，權益已完全比照金星會員。
好市多台灣目前的會員種類主要分為四種：第一種是年費3千元的黑鑽卡（分為金星與商業兩種）；第二種是金星主卡（Gold Star），原年費為1350元，4月起將調整為1500元；第三種是提供給公司行號申辦的「商業主卡」；最後則是公司行號分配給員工使用的「商業副卡」。
因此，許多由公司提供給員工福利的「商業副卡」，若漲價後公司願意繼續提供使用，代表漲價成本有人幫忙負擔，持卡員工權益未來卻能比照一般會員，可說是這次的最大贏家。
但也不排除在宣布漲價後，會有公司行號選擇取消這項福利，導致目前使用「商業副卡」的民眾被迫自行申辦金星主卡一般會員。因此好市多漲價後，最有可能會出現一波「商業副卡」的退卡潮。
好市多漲價會員怎麼看？真實心聲全說了
本次好市多會員費確定漲價後，《NOWNEWS》記者也發現，網路上除了喊出剪卡的聲浪之外，也有一部分金星會員決定提前續約，多享受一年1350元的會員費用，小省150元。
好市多官方公告中也證實，2026年4月到期的會員，若能在2026年3月提前完成續約，仍可適用舊制會員年費，不過已經過期的會員，就只能等2026年4月（含）後才可辦理續約，以新年費標準收費。
這次好市多會員費漲價的消息曝光後，也在台灣網路社群引發大量討論。在多達242萬成員的「Costco好市多 商品經驗老實說」社團中，許多人持正面看法：「隨便去一趟都5千以上，會去的人哪差那一點漲幅」、「除了商業副卡漲比較多之外，其他也沒差幾百塊，少買兩包咔辣姆久而已」。
但也有一派人不看好這次的漲價決定：「有考慮去日本玩的時候順便續約」、「4月續約的會員最衰了」、「還好昨天已經先續卡了」、「1年漲到1500元，小家庭或是去得不多的人真的需要考慮一下，或是直接找代購就好了」、「我10年會員沒有退過貨，但買過的生鮮部分常有瑕疵、不新鮮，漲價後我會更善用會員權益的。」
除此之外，針對有會員分享要飛到日本辦卡的說法，實際查看日本好市多官網，目前日本好市多「金星主卡」的會員年費為5,280日圓（約新台幣1055元），「黑鑽卡」會員年費10,560日圓（約新台幣2120元），兩種方案都比台灣便宜許多，而好市多會員卡全球通用，也不失為一種新選擇。
過去部落客「玩轉沖繩」就曾在沖繩好市多詢問過遊客申辦過日本好市多會員的方式，確定只要有Passport/身份證明文件證明是本人即可申請，地址方面可填寫旅館地址。
資料來源：好市多官網、Costco好市多 商品經驗老實說
