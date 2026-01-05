台灣好市多（Costco）宣布從4月1日起將調整年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡會員費全面漲至1500元，僅好市多黑鑽會員費維持不變。但一口氣調漲會費，讓許多會員表達不滿，認為「黑卡沒漲，這是變相要你辦黑卡」、「會費越來越貴，要來退出了」，打算剪卡處理。不過官方規定中，有明訂1類人不漲價，只要是2026年4月到期會員，提前於3月份續約仍適用舊會費。
好市多年費變1500元！官方揭「1類人」不漲價
台灣好市多今（5）日無預警貼出「會員費調整公告」，宣布將於4月1日起全面調漲會員費，不論是金星主卡、商業主卡、商業副卡皆調漲至1500元，漲幅從150元至600元，其中商業副卡漲幅最高約66.7%。不過好市多黑鑽會員費則維持不變，仍享專屬服務與最高30000元回饋。
至於調漲規定，好市多官網明確說明，若會員卡到期月份為2026年4月（含4月）之後，無論何時申請續約，將以新會員年費來計算。但也有特例，官方指出「2026年4月到期會員，如提前於3月份申請續約，仍適用舊會員年費」。
📍好市多4月會員費調整一覽
金星主卡：原價1350元，漲至1500元，調漲150元，漲幅約11.1％。
商業主卡：原價1150元，漲至1500元，調漲350元，漲幅約30.4％。
商業副卡：原價900元，漲至1500元，調漲600元，漲幅約66.7％。
好市多漲價一票會員嗆剪卡！官方聲明：4月新福利也上路
但此次漲價，卻惹得不少民眾不滿，認為「黑卡沒漲，這是變相要你辦黑卡」、「商業會員演都不演了」、「會費越來越貴，要來退出了」、「連商業副卡也要1500，超貴」、「身為10幾年的會員，我認真考慮退卡了」」；不過亦有會員持不同看法，認為「支持漲價，人太多購物品質好差」、「我覺得還好，哪一家賣場買到不喜歡的貨、或難吃的食物，還可以讓你不問理由退貨的」，強調好市多退貨服務仍是最大的續約誘因。
根據漲價公告，台灣好市多說明，上一次調整會費是2016年，調整會員費後，將持續擴大商品優惠如黑五、雙11等，深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。好市多進一步向《NOWNEWS今日新聞》說明，自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡，同行者為「1+2」跟原來金星卡的一樣，這是先前商業副卡沒有的福利。
🟡台灣好市多聲明
Costco 好市多始終致力於以合理的價格，為會員提供優質的商品，透過會員費的制度，讓會員共享Costco強大的全球採購實力，將商品售價降低，讓全球採購效益完整回饋給會員。
台灣好市多上一次調整會費為 2016 年。過去十年間，好市多持續投入物流優化及設置聽力、眼鏡、加油站等專業服務中心，旨在提供超越以往的購物體驗。
調整會員費之後，好市多將持續擴大商品優惠（如黑五、雙11），深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢，將省下的每一分成本，以極具競爭力的價格及優質商品，回饋所有會員。
資料來源：台灣好市多
