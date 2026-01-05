我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多年費變1500元！官方揭「1類人」不漲價

不論是金星主卡、商業主卡、商業副卡皆調漲至1500元，漲幅從150元至600元，其中商業副卡漲幅最高約66.7%。

▲好市多官網明確說明，若會員卡到期月份為2026年4月（含4月）之後，無論何時申請續約，將以新會員年費來計算。但也有特例，官方指出「2026年4月到期會員，如提前於3月份申請續約，仍適用舊會員年費」。（圖／台灣好市多官網costco.com.tw）

好市多4月會員費調整一覽

▲好市多公告4月1日起全面調漲會員年費，不論是金星主卡、商業主卡、商業副卡皆調漲至1500元，漲幅從150元至600元。（圖／讀者提供）

好市多漲價一票會員嗆剪卡！官方聲明：4月新福利也上路

「黑卡沒漲，這是變相要你辦黑卡」、「商業會員演都不演了」

好市多進一步向《NOWNEWS今日新聞》說明，自2026年4月1日起，每位商業副卡皆可持有一張免費家庭卡，同行者為「1+2」跟原來金星卡的一樣，這是先前商業副卡沒有的福利

▲台灣好市多說明，上一次調整會費是2016年，調整會員費後，將持續擴大商品優惠如黑五、雙11等，深化Kirkland Signature自有品牌的價格優勢。（圖／記者鍾怡婷攝）

🟡台灣好市多聲明