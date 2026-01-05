我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多年費4月漲價到1500元！一票會員怒了：馬上剪卡

▲好市多宣布，將自4月1日起調整會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡費用全面調漲至1500元。（圖／好市多官網）

好市多沒會員卡怎麼買？一票人找代購解決：還更便宜

好市多自有品牌「科克蘭」三層抽取式衛生紙（120抽×72包），在蝦皮代購售價為859元，但好市多官網標價卻是1159元

▲好市多自有品牌「科克蘭」三層抽取式衛生紙（120抽×72包），在蝦皮代購（下圖）售價為859元，但好市多官網（上圖）標價卻是1159元，價差高達300元。（圖／翻攝自蝦皮、好市多官網www.costco.com.tw/）

多數業者會申辦好市多黑鑽會員，每年繳交3000元會費，可享2%消費回饋金，年度回饋上限為3萬元。

▲好市多黑鑽會員只要每年繳交3000元會費，就可享2%消費回饋金，年度回饋上限為3萬元。（圖／翻攝自好市多官網www.costco.com.tw/）

好市多推出外送服務！沒會員卡也能買 還可退貨