台灣好市多（Costco）宣布4月起調漲年費，金星與商業會員一律升至1500元，引發不少會員反彈。隨著年費門檻提高，網路上也掀起「免會員買好市多」的討論，其中以代購與外送成為熱門解法。《NOWNEWS》記者實際比對發現，部分代購商品價格甚至比好市多官網更低，對於想購買好市多商品又不願再續約的民眾是個好辦法，只是要注意必須多多比價，才能找到最適合自己又划算的方式！
好市多年費4月漲價到1500元！一票會員怒了：馬上剪卡
好市多宣布，將自4月1日起調整會員年費，金星主卡、商業主卡及商業副卡費用全面調漲至1500元，僅黑鑽會員維持原價不變。年費一次拉高，引發不少會員不滿，直言「黑卡沒漲根本是在逼人升級」、「會費越來越高，乾脆退卡」，掀起一波剪卡討論。
好市多沒會員卡怎麼買？一票人找代購解決：還更便宜
儘管年費上調，好市多仍有不少獨家商品讓人難以割捨，若沒有會員卡又想入手，許多網友建議可透過「好市多代購」解套。除了PTT、臉書社團常見代購資訊外，蝦皮平台上也能找到大量標榜好市多代購的商品。
《NOWNEWS》記者實際比價發現，好市多自有品牌「科克蘭」三層抽取式衛生紙（120抽×72包），在蝦皮代購售價為859元，但好市多官網標價卻是1159元，價差高達300元，價格反而比官方通路更便宜。
先前也有網友注意到類似狀況，發文詢問：「最近想買3M牙線，比價後發現蝦皮的Costco代購竟然比Costco App還便宜，平台還要抽成，他們到底怎麼賺？」貼文曝光後，有人分析，關鍵在於進貨時間點不同，「有些代購早就囤貨，是在價格較低時買進」、「有人固定加價賣，有人會跟著官方調價，你看到的就是低價進貨卻還沒調整售價的賣家」。
至於代購的營運模式，多數業者會申辦好市多黑鑽會員，每年繳交3000元會費，可享2%消費回饋金，年度回饋上限為3萬元。若本身就常逛好市多，除了回饋金外也方便隨時補貨，因此仍吸引不少人投入代購市場，也常被會員目擊推著滿車商品結帳的畫面。
好市多推出外送服務！沒會員卡也能買 還可退貨
除了代購，好市多自去年起也推出外送服務，與Uber Eats合作，提供「採買外送」選項。由外送合作夥伴直接進入好市多揀貨、包裝、結帳，再將商品配送到指定地點。
即使沒有會員卡，也能使用好市多外送服務；若已有會員，則可綁定會員資料，享有會員優惠價格。值得注意的是，透過Uber Eats訂購的好市多商品，退貨仍適用好市多原有退貨政策，但退款流程需依照Uber Eats平台規定辦理。
不過，《NOWNEWS》記者曾整理好市多熱門商品的門市價格、外送會員價與外送非會員價進行比較（不含促銷）。結果顯示，門市價與外送非會員價差距不小，若僅為省下年費而選擇不辦會員，長期下來反而可能多花錢。對於每月固定會到好市多採買的消費者而言，續繳年費、親自進賣場選購，整體仍是最省荷包的選擇。
資料來源：Dcard、好市多官網
