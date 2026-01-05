我是廣告 請繼續往下閱讀

好市多年費漲價變1500！一票會員怒剪卡 改逛家樂福讚爆

好市多近日宣布，自4月1日起調整會員年費，金星主卡、商業主卡與商業副卡一律上調至1500元，僅黑鑽會員費用維持不變。

留言結果幾乎一面倒支持家樂福，不少網友指出，家樂福日常用品選擇多、不需繳交年費，有些門市還結合餐廳與商場機能，對4人以下的小家庭來說已相當足夠

▲不少網友指出，家樂福日常用品選擇多、不需繳交年費，有些門市還結合餐廳與商場機能，對4人以下的小家庭來說已相當足夠。（圖／家樂福提供）

▲好市多被認為定位較為侷限，多數人覺得適合5人以上家庭或大量採購需求，平時不會頻繁造訪，且商品份量大，還有年費門檻。（圖／NOWNEWS資料照）

好市多、家樂福哪間優勢更強？實際心得曝光：CP值輾壓

▲家樂福的商品線橫跨家電、文具、零食到汽車用品，涵蓋生活多數需求，且想逛就能入場。（圖／NOWNEWS資料照）

台灣量販店三強鼎立！家樂福、大全聯、好市多競爭激烈

▲大潤發改名為大全聯後朝「區域型百貨」發展，鎖定社區客群，不論在空間設計或餐飲質感上都將升級。（圖／記者鍾怡婷攝）

台灣好市多（Costco）宣布4月1日起調漲年費，金星與商業會員一律升至1500元，僅黑鑽會員維持原價，引發會員不滿聲浪，甚至揚言要剪卡。對此，不少人搬出家樂福、大全聯等大賣場與好市多比較，認為無年費、商品齊全又便利的家樂福更適合小家庭與個人族群；好市多雖然有獨家商品、能退貨，但年費制對於一般消費者負擔過重，「台灣好市多本來快打趴家樂福，但近幾年他們越來越爛，家樂福則進步不少。」消息一出，立刻引發不少會員反彈，認為「黑卡沒漲，等於逼人升級」、「會費年年提高，乾脆退卡」，剪卡聲浪在網路上不斷出現。事實上，過去就有網友在PTT發文點名家樂福與好市多，詢問若住家附近同時有兩家量販店，究竟哪一間在便利性與實用性上更勝一籌？貼文曝光後，相關討論迅速引爆。，「家樂福完勝，晚上一堆即期熟食品，大特價」、「家樂福強在附設outlet」、「家樂福，可以當逛全聯一樣，而且有些會有不同商店在那商場，機能比較好」、「賣場結合餐廳很讚，也有提供茶水廁所」、「當然是家樂福，半夜也可以逛欸」。相較之下，，「好市多本來就不一定最便宜，他是有獨家商品，如果家樂福的東西能滿足你，就恭喜省了年費」。不過，也有網友替好市多緩頰，指出即便年費調漲，仍有不可取代的吸引力，「好市多不一定便宜，但品質普遍較佳，而且能退貨」、「其實去好市多消費的大部分族群都是對品質比較有要求的」、「Costco買牛肉、買酒就很划算了啊，蔬果也很多很好的」、「好市多是商品特別，不是價格便宜」。《NOWNEWS》記者實際走訪各大量販店後發現，好市多商品確實具備獨特性，但份量設定明顯偏向高需求族群，一般消費者常見的解方是揪親友同行、集資分購。然而，好市多近年改為一卡僅能攜帶2人入場，再加上年費上調，對一般家庭而言，整體CP值明顯下降。反觀家樂福，想逛就能進場，雖然生鮮品質偶有落差，但可透過自身經驗挑選，商品線橫跨家電、文具、零食到汽車用品，涵蓋生活多數需求，不需任何入場費用，對一般消費者而言負擔相對輕。事實上，台灣量販版圖近年變化劇烈，逐漸形成三強鼎立局面。統一集團日前宣布，將終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中起全台門市將更換招牌。統一董事長羅智先也曾指出，面對環境變遷，過往的經營模式已難以因應市場，家樂福未來將不再追求快速展店，而是聚焦調整現有營運結構。配合集團策略，統一近年積極推動「uniopen」平台，家樂福也正式納入OPENPOINT生態圈。改名後的家樂福將淡化法國品牌色彩，強化在地品牌力，並整合線上與線下通路，引進國內外品牌，持續提供符合台灣消費習慣的商品。至於全聯體系，今年中更名為大全聯的大潤發，也同步調整營運方向，朝「區域型百貨」發展，鎖定社區客群，不論在空間設計或餐飲質感上都將升級。首家大全聯青埔店已於本月開幕，主打一站式社區購物中心，並規劃「全電器」、「全藥妝」、「全酒窖」、「我的鮮食集」、「我的烘焙坊」五大模組化專區，未來視成效擴展至其他門市。另一方面，好市多近期也持續擴張，除了維持低價、大包裝策略，拓點計畫同樣受矚目，除傳出台南將迎來第二家門市、目標2028年開幕外，好市多台中第三店的選址案也出現明確進展，隨著三大體系各自出招，量販市場競爭勢必更加白熱化。