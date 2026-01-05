我是廣告 請繼續往下閱讀

美國3日對委內瑞拉發動突襲，迅速活捉被通緝且屢屢選舉舞弊的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦，引發全球關注。美國強勢拔樁，再度引發中國跳腳。中國知名武統學者李毅聽聞這一消息後，竟然在影片中爆氣自打巴掌，感嘆「大陸離台灣180公里...委內瑞拉首都加拉加斯到美國首都華盛頓3300公里，X的照活捉」。美軍發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），出動逾150架戰機轟炸委內瑞拉首都加拉加斯（Caracas），並將馬杜洛夫婦押上美軍兩棲攻擊艦「硫磺島號」（USS Iwo Jima），美國總統川普公開這一照片後，震驚全球，且美軍特戰部隊直升機降落在馬杜洛官邸附近後，僅花不到30分鐘的時間，就完成這次的突擊任務，包含出動時間，全程不到2.5小時。此外，中國媒體以及社群平台在去年不斷吹捧，委內瑞拉的中國製JY-27雷達能掌握鎖定美F-22、F-35戰機，但在此次完全沒有發揮作用。過去曾試圖來台演講鼓吹武統而聲名大噪的中國武統學者李毅，在YouTube頻道更新影片談及此事，他提到，若從委內瑞拉首都加拉加斯到美國首都華盛頓，直線距離3300公里，過程中甚至怒捶了一下桌子，氣憤說道，「媽個X跨洋作戰，現在有人在那說跨洋作戰很難啊，大陸離台灣180公里，人家這聽到了沒有，佛羅里達離委內瑞拉最近1800公里，委內瑞拉首都加拉加斯到美國首都華盛頓3300公里，X的照活捉！」就在此時，李毅突然自打了巴掌，直嘆「我都覺得媽的我都不是人了，我X！」；只見李毅悲憤難平，突然哽咽起來，只好趕緊轉換話題。