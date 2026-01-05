2026第一個完整工作周展開，開工打氣咖啡來了！7-11表示，周一快樂咖啡日推出特大杯厚乳拿鐵買2送2，可線上寄杯，半價優惠只限今（5）日，「LINE禮物」也有7-11咖啡買一送一電子票券；全家周一限定大杯單品咖啡、特濃咖啡第2杯10元；星巴克買一送一uniopen卡友別錯過，省錢咖啡優惠一次看。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜限1月5日
◾特大杯厚乳拿鐵買2送2，5折（原價85元、特價43元）
◾中杯精品馥芮白2杯109元，5.5折（原價100元、特價55元）
📍門市｜即日起至1月6日
◾大杯特選美式2杯99元，7.6折（原價65元、特價50元）
◾大杯特選拿鐵2杯99元，6.2折（原價80元、特價50元）
📍APP｜1月1日至1月5日
◾特選美式買7送7，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾西西里風檸檬氣泡咖啡／檸檬咖啡買7送4，6.4折（原價80元、特價51元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶買4送3，5.7折（原價60元、特價34元）
◾香鑽水果茶買4送3，5.7折（原價70元、特價40元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱特選美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯熱精品拿鐵買1送1，5折（原價110元、特價55元）➡️點此購買
◾特大杯冰濃萃美式買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
◾熱香鑽水果茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
🟡全家便利商店
📍APP｜1月5日10:00開賣
◾大杯單品美式2杯110元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾大杯單品拿鐵2杯120元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾大杯特濃美式2杯65元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP優惠趣｜1月5日10:00開賣
◾草莓桃子調酒6.9折（原價99元、特價68元）
📍門市｜即日起至1月6日
買大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，可用39元加購哈根達斯雪糕（原價149元），換算下來比買一送一還便宜，雪糕限指定口味：薄荷可可餅乾雪糕、多重莓果牛乳雪糕。
◾大杯特選美式＋哈根達斯雪糕94元，4.6折（原價204元）
◾大杯特選拿鐵＋哈根達斯雪糕104元，4.9折（原價214元）
🟡星巴克
星巴克買一送一uniopen卡友獨享！1月5日周一當天限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上，同品項第2杯免費，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料。
🟡萊爾富
📍門市｜即日起至1月20日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾中杯辻利抹茶歐蕾買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯恐龍巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾大杯恐龍冰沙35元，5折（原價70元）
◾恐龍摩卡咖啡35元，4.4折（原價80元）
◾巧克力歐蕾35元，5.4折（原價65元）
◾巧克力珍珠歐蕾35元，4.4折（原價79元）
◾ 中杯拿鐵第2杯5元，5.6折（原價45元、特價25元）
◾ 大杯拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 中杯特濃拿鐵第2杯5元，5.5折（原價55元、特價30元）
◾ 大杯特濃拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯燕麥奶拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯醇脆黑糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 大杯蜂蜜拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 冰芋泥小芋圓咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 冰摩卡咖啡第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 漂浮香草海鹽拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 漂浮巧克力拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 日本抹茶咖啡拿鐵第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 特大杯拿鐵第2杯5元，5.4折（原價70元、特價38元）
◾ 恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價80元、特價43元）
◾ 海鹽焦糖拿鐵第2杯5元，5.4折（原價65元、特價35元）
◾ 漂浮恐龍摩卡咖啡第2杯5元，5.3折（原價100元、特價53元）
🟡美廉社
📍APP｜即日起至1月6日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾中杯精品迦納可可買1送1，5折（原價55元、特價28元）
資料來源：7-11、全家、萊爾富、星巴克
