LineToday麥卡貝加入中職轉播　球迷收視新選擇

網路平台麥卡貝與手機平台LINE TODAY在中華職棒29年例行賽開打之際，宣布同時簽下富邦悍將、中信兄弟、統一獅以及Lamigo桃猿共4支球隊的直播權，從3月24日（六）17:05在桃園棒球場熱血開打的開幕戰，一路到今年十月，LINE TODAY將完整直播全季共240場的精彩賽事。

內容入口LINE TODAY自2017年3月起直播中華職棒富邦悍將主場賽事，締造平均每場81萬人次、最高紀錄105萬人次在線觀看的亮眼成績；今（22）日宣布同時簽下富邦悍將、中信兄弟、統一獅及Lamigo桃猿共4支球隊的直播授權，全季240場賽事都將在LINE TODAY中精彩直播，本季開幕戰預定於3月24日（六）在桃園棒球場熱血開打，將再現去年總冠軍賽Lamigo桃猿對戰中信兄弟刺激組合。