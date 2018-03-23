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LineToday麥卡貝加入中職轉播　球迷收視新選擇

體育中心／綜合報導2018/03/23 11:39
▲LineToday。（圖／LineToday提供）
▲LineToday。（圖／LineToday提供）

網路平台麥卡貝與手機平台LINE TODAY在中華職棒29年例行賽開打之際，宣布同時簽下富邦悍將、中信兄弟、統一獅以及Lamigo桃猿共4支球隊的直播權，從3月24日（六）17:05在桃園棒球場熱血開打的開幕戰，一路到今年十月，LINE TODAY將完整直播全季共240場的精彩賽事。

內容入口LINE TODAY自2017年3月起直播中華職棒富邦悍將主場賽事，締造平均每場81萬人次、最高紀錄105萬人次在線觀看的亮眼成績；今（22）日宣布同時簽下富邦悍將、中信兄弟、統一獅及Lamigo桃猿共4支球隊的直播授權，全季240場賽事都將在LINE TODAY中精彩直播，本季開幕戰預定於3月24日（六）在桃園棒球場熱血開打，將再現去年總冠軍賽Lamigo桃猿對戰中信兄弟刺激組合。


▲LineToday。（圖／LineToday提供）

猿象大戰的開幕戰組合已是4年內第3度上演，前兩次都吞下敗仗的桃猿季前透過石垣島交流賽及火腿鬥士隊友誼賽調整戰力，誓言終止連敗；中信兄弟不甘示弱，日前移師美國春訓積極備戰，這場開幕戰兩軍都勢在必得。猿象大戰招牌戲碼再演、賽況激烈可期，預售票已破萬張，有機會一舉衝破前年同是猿象大戰所締造的19,393名觀眾的開幕戰入場紀錄。


▲麥卡貝將展開中職轉播。（圖／麥卡貝提供）

關鍵字中華職棒linetoday棒球猿象大戰麥卡貝
謝淑薇邁阿密晉級　下戰對前球后國民新球季打線　哈波可能當打首棒

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