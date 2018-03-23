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112、110、119　求救別搞錯

記者許薰方／高雄報導2018/03/23 13:21
▲用話人要清楚「112緊急救援專線」的使用時機與方法。（圖／記者許薰方攝，2018.03.23）
▲用話人要清楚「112緊急救援專線」的使用時機與方法。（圖／記者許薰方攝，2018.03.23）

一般民眾對於「112緊急救難專線」，以及撥打「112」與「110」、「119」究竟有什麼不一樣，都存有很大的疑問。高市警特別宣導使用的時機與方法，讓民眾能夠清楚的操作。

楠梓分局副分局長涂仁賢表示，「112緊急救援專線」為行動電話緊急救難號碼，在全球各地有基地台訊號範圍處均可撥打。即使行動電話無SIM卡，只要尚有電力並在信號涵蓋範圍內，均可撥通。

至於「112」、「110」與「119」3個電話號碼使用的差異性，在台灣「112」、「110」與「119」均為緊急救難號碼，「112」適用在緊急危難時，如果您持用手機所在位置收訊不佳，「110」、「119」都撥不通的時候使用。

「112緊急救援專線」於撥通後，將由語音導引轉接至報案需要的「110」或急難求助的「119」。由於「112緊急救援專線」係由語音導引進行轉接，將延長接續時間，為爭取救難時效，於收訊狀況良好時，仍應優先撥打「110」或「119」。

有關「112緊急救援專線」的使用時機與方法，當用話人遇到緊急狀況時，所在位置收訊不佳，只要您的手機收發功能正常，不論您是否處在所承租門號業者訊號範圍，只要有任何一家3G/GSM系統業者的訊號，就可以幫您轉接警察局或消防局，而且「112緊急救援專線」有中、英文語音說明，對來台旅遊的外國朋友也能方便使用。

在撥打「112緊急救援專線」的時候，用話人將會聽到以下語音：「這裡是行動電話112緊急救難專線，您若要報案請按〝0〞，我們將為您轉接〝110〞警察局，您若急需救助請按〝9〞，我們將為您轉接〝119〞消防局。」，若不方便撥號，系統會自動轉至〝119〞消防局。

關鍵字112緊急救援專線110119
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