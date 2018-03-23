開刀術後持續疼痛　小心變成慢性疼痛後遺症

經期不順、經血量過大，是許多女性的困擾，39歲許小姐去年6月經期異常，經血量過大因而貧血，甚至腹部疼痛，一次比一次劇烈，有時痛到無法吃東西，就醫檢查才發現，原來都是子宮肌腺瘤惹的禍。

收治許小姐的台北中山醫院董事長陳福民醫師指出，子宮肌腺瘤屬於良性腫瘤，是女性常見的婦科疾病，如果持續變大，嚴重影響生活品質，就必須開刀摘除子宮肌腺瘤。

傳統觀念認為，開刀就是會痛，痛完就沒事了，但如果術後持續疼痛，不僅延緩傷口復原時間，還可能造成感染，演變為長期慢性疼痛等後遺症。