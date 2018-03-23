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開刀術後持續疼痛　小心變成慢性疼痛後遺症

生活中心／綜合報導2018/03/23 16:40
▲「強化術後復原」被列為2018十大醫療創新之一，疼痛控制屬於重要一環，透過術後無痛醫療服務，才能提高復原速度。（圖／ingimage）
▲「強化術後復原」被列為2018十大醫療創新之一，疼痛控制屬於重要一環，透過術後無痛醫療服務，才能提高復原速度。（圖／ingimage）

經期不順、經血量過大，是許多女性的困擾，39歲許小姐去年6月經期異常，經血量過大因而貧血，甚至腹部疼痛，一次比一次劇烈，有時痛到無法吃東西，就醫檢查才發現，原來都是子宮肌腺瘤惹的禍。

收治許小姐的台北中山醫院董事長陳福民醫師指出，子宮肌腺瘤屬於良性腫瘤，是女性常見的婦科疾病，如果持續變大，嚴重影響生活品質，就必須開刀摘除子宮肌腺瘤。

傳統觀念認為，開刀就是會痛，痛完就沒事了，但如果術後持續疼痛，不僅延緩傷口復原時間，還可能造成感染，演變為長期慢性疼痛等後遺症。

世界衛生組織（WHO）於1990年宣告「免於疼痛是一種基本人權」，「疼痛治療」與「無痛醫療」成為醫界共同努力的目標。

陳福民說，傳統術後止痛方式，採用短效止痛針或嗎啡製劑自控式止痛系統（PCA），以降低疼痛。前者屬於短效藥物，必須多次注射，後者則是嗎啡用藥止痛，效果不錯，但卻常有噁心、嘔吐、腸胃蠕動變慢，引起腹脹及便秘等副作用。

許小姐經歷3次剖腹產手術，相當熟悉傳統止痛方式，因此，對於第4次手術存有相當大的恐懼，擔心劇烈疼痛，為了免除術前心中的憂慮不安，與醫師討論各式止痛方案後，選擇於術前施打長效止痛針。

手術後第二天，許小姐便能自行下床、走動、進食，傷口只感覺到輕微悶脹，48小時後便順利出院，回家休養。一周後便恢復正常生活作息，返回職場上班，與以往剖腹產必須住院5至7天相比，術後復原速度明顯較快。

台北中山醫院副院長暨婦產科主治醫師李世明說，「強化術後復原」被列為2018十大醫療創新之一，疼痛控制屬於重要一環，醫界應以替代藥物取代鴉片類止痛藥物，透過術後無痛醫療服務，才能提高復原速度。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字婦產科子宮肌腺瘤慢性疼痛長效止痛針無痛醫療
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