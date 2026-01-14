我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（14）日正式宣布，與後衛科比·布夫金（Kobe Bufkin）簽下一份10天短合約。這位年僅22歲、名字與湖人傳奇布萊恩（Kobe Bryant）相同的首輪新秀，在G聯盟展現出極強的得分爆發力後，終於獲得重返NBA賽場的機會，將披上紫金軍團「18號」戰袍。布夫金本賽季在湖人附屬發展聯盟球隊「南灣湖人（South Bay Lakers）」表現堪稱統治級。他在例行賽出賽的7場比賽中全部先發，在場均37.3分鐘的內上時間內，繳出28.7分、5.4籃板、5.0助攻、1.6抄截與1.7阻攻的全能數據。此外，在季前的 Tip-Off 錦標賽中，他也維持高水準發揮，場均貢獻24.7分、4.3籃板與3.7助攻。布夫金優異的體能素質與攻防兩端的侵略性，被視為湖人隊在傷兵滿營之際，補強後場深度的重要投資。身高6呎5吋（195公分）、體重195磅（88公斤）的布夫金，出身於密西根大學，並在2023年NBA選秀會中被亞特蘭大老鷹隊以首輪第15順位選中。然而，他在老鷹隊的兩個賽季飽受傷病困擾，合計僅出賽27場，場均數據為5.0分、2.0籃板與1.6助攻。+1在加盟南灣湖人之前，布夫金曾於去年11月與曼菲斯灰熊隊簽下10天短合約，但當時並未獲得上場機會。此次重返大聯盟，布夫金不僅要證明自己的健康狀況，更要爭取在總教練雷迪克（JJ Redick）的體系中佔有一席之地。對於湖人球迷而言，「Kobe」這個名字重現在球場廣播中無疑具有特殊意義。布夫金的加入也將對湖人後場競爭產生衝擊，特別是在里夫斯（Austin Reaves）與文森（Gabe Vincent）面臨傷病起伏的情況下，布夫金有望與布朗尼（Bronny James）及尼克·史密斯（Nick Smith Jr.）共同競爭寶貴的上場時間。身高/體重：6呎5吋（195公分）/195磅（88公斤）。本季G聯盟數據：28.7分、5.4籃板、5.0助攻。選秀經歷：2023年首輪第15順位（老鷹）。新背號：18號。