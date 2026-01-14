我是廣告 請繼續往下閱讀

對於洛杉磯湖人隊的球迷來說，「Kobe」這個名字不僅是球隊的靈魂，更代表著一種精神。今（14）日，湖人官方宣布簽下一位同樣名為「柯比」的年輕後衛——科比·布夫金（Kobe Bufkin），給予他一份10天短約證明自己。在球隊即將面臨「7天5戰」的魔鬼賽程之際，這位2023年首輪新秀被寄予厚望，成為詹姆斯（LeBron James）與唐西奇（Luka Doncic）身後的後場生力軍。儘管與傳奇球星同名，但外界普遍預期布夫金在初期不會承擔過重的戲份。在總教練雷迪克（JJ Redick）的體系中，他將主要負責填補因傷兵與魔鬼賽程所產生的輪替空缺。這份10天合約對布夫金而言是一場至關重要的「面試」。若能維持在G聯盟的投射手感，他極有可能在合約到期後獲得湖人隊的續約留任，甚至吸引其他急需後場深度的球隊關注。湖人這個賽季本來就缺乏替補控球，在里夫斯（Austin Reaves）受傷缺陣之後，這樣的情況更是嚴重，為了減輕詹姆斯和唐西奇的負擔，簽下布夫金也可以理解。現年22歲的布夫金出身密西根州，大學時期效力於密西根大學（University of Michigan），因其優異的雙能衛天賦與防守韌性，在2023年NBA選秀會中於第15順位被亞特蘭大老鷹隊選中。然而，布夫金的職業生涯初期並非一帆風順。在老鷹隊的兩個賽季中，他僅獲得27場出賽機會，場均上場時間不足13分鐘，留下5.0分、2.0籃板與1.6助攻的平淡數據。去年11月，他曾短暫加盟曼菲斯灰熊隊，卻未能獲得上場機會，隨後便在G聯盟尋求證明自己的舞台。布夫金之所以能獲得湖人隊的10天短合約，關鍵在於他在湖人發展聯盟球隊「南灣湖人（South Bay Lakers）」展現出的統治力。在為南灣效力的7場比賽中，布夫金表現得無懈可擊。進攻場均可轟下24.7分，三分球命中率高達43%以上，另外還可貢獻4.4籃板與3.6助攻。這份成績單顯示，布夫金已經準備好在更高強度的NBA賽場擔任「救火隊」角色。他在場上6呎5吋的身高能提供優質的防守覆蓋面，而他在G聯盟磨練出的三分穩定性，正是目前湖人外線最需要的支援。身高/體重：6呎5吋（195公分）/195磅（88公斤）。本季G聯盟數據：28.7分、5.4籃板、5.0助攻。選秀經歷：2023年首輪第15順位（老鷹）。新背號：18號。