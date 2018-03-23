影音／榮服處助退役官兵開創事業第二春

活動期間由榮服處就學、就業及職訓的承辦人向與會人員說明輔導會各項輔導及補助措施，並有建國科大工學院院長王紀瑞帶領無人機團隊展示新型科技，廣邀大家一起投入無人機科技產業。

為使退除役官兵順利與社會職場接軌，彰化榮服處23日下午在服務處二樓辦理就學、就業及職訓服務工作說明會，邀請40餘位新退、待業或欲轉業青壯退除役官兵參加，並由總幹事丁原魯主持，輔導會並指派就學就業處專委蕭振嘉及科長黃瑞文與會，希望能將退役袍澤的需求納入爾後政策規劃。

建興安泰公司經理劉明仁在現場做職缺介紹，也有公職補習班代表在現場鼓勵投入國家考試，無非是希望協助退除役官兵重返校園進修或培養第二專長，開創事業第二春，參加的人均讚許輔導會及榮服處的用心，讓他們在退役後不會惶恐。

彰化榮服處表示，目前輔導會在就學方面，除每學期補助3-5萬元，對成績優異還有8千-1萬元獎學金，另外在彰化地區與大葉、建國及明道大學均有簽署合作備忘錄，以協助退除役官兵取得就職所需學歷，在職訓方面，除輔導會桃園職訓中心課程之外，更與各地區勞動力發展署合作，每位退除役官兵參加職訓補助上限為8萬元。

榮服處今年也結合地方產業委外開立照顧服務員職業訓練班等4個班隊，培植個人專長，符合企業所需；在就業方面，除配合縣政府就業博覽會開設服務據點外，另拜訪正新輪胎等多家優質企業，建立工作媒合橋梁，讓每位來諮詢的退除役官兵，均能根據個人生涯發展規劃，謀得最適合自己工作。

在創業方面，配合輔導會「陶朱計畫」邀請講師一對一實施創業諮詢，提供相關資訊，輔導會另有創業貸款利息補貼，最高補助5成利息，參加國家考試補助更提高至每人上限5萬元，透過以上措施，期使輔導退除役官兵順利與社會職場接軌。