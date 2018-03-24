拆公投盟帳篷　柯文哲：法律不是參考用的

媒體問到，拆帳篷是否為了討好統派團體？柯文哲說，他不需要討好任何人，其實昨天北市府上午舉行治安會報，他在會中就一直唸，先問警察局松菸遭槍擊三次，那幕後主使人找到沒有？結果下屬回說還沒有找到，接著又問上次一例一修大遊行妨礙交通抓到幾個？警察局答覆「提報五個」，接著他就開始罵人。

北市府昨以未申請路權為由，拆除公投盟位在立法院外的帳篷，引起獨派極大不滿，台北市長柯文哲今（24）日表示，自己對陳抗要開始依法行政，他覺得不可以放任，不申請就這樣占領馬路，這個他不同意，「法律是給人民遵守的，不是給人民參考用的。」

柯文哲說，自己又追問下屬，為什麼中山一派出所有四個人被起訴？最後又突然問了一句，「立法院圍牆外面那個帳篷多久了？」柯表示，可能警察局一個會議被他KKK，K到最後就自動跑出去把它拆了。

媒體追問，為什麼會突然想到這句話？柯文哲說，他常常突然想到很多事情。

對於是否擔憂引發深綠不滿？柯文哲表示，自己對陳抗要開始依法行政，他覺得不可以放任，不申請就這樣占領馬路，這個不同意。

對於公投盟召集人蔡丁貴表示，就是因為他宣布參選台北市長，造成柯文哲心裡有壓迫感，所以才要拆他的帳篷與競選總部。柯則說，自己後來有問新工處，結果反而是倒過來，就是北市府通知公投盟要拆後，蔡丁貴第二天就宣布說要參選。

至於未來碰到八百壯士？柯文哲說，會統一處理，一切依法行政。媒體再問，是否不分藍、綠，辦活動只要沒有申請就拆除？柯明白表示說「對。」

對於西門町周邊也有很多統派插旗？柯文哲說，這個也要完全要按照目前法令執行，不申請就拆，這個國家不能繼續沒有秩序。

至於此舉是否擔心惹怒獨派？柯強調，如果怕獨派、統派生氣，那什麼事都不用做了，國家不可以這樣完全沒有秩序，「法律是給人民遵守的，不是給人民參考用的」。

由於帳篷已經設置10年，媒體問到，是否是前朝怠惰才拖這麼久？柯文哲表示，這件事他不會批評別人，因為自己也上任三年多了，但台北市要處理的事情很多，最近警察局、新工處就關於陳抗的SOP進行討論，他覺得這種事情不能沒有規則，然後整個呈現無政府狀態，這個他不同意。

至於被蔡丁貴貼上大陸在台代言人標籤，柯文哲說，「沒那麼嚴重啦，這個一定不會，這個就是口水了。」