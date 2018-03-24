影／首辦創意愛國歌曲競賽　國防部充滿青春味

為推展全民國防教育，國防部特別在青年節前夕，以「唱出勝利的樂章」為主軸，首度與教育部合辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，於今( 24 )日下午1時50分在博愛營區舉行，由部長嚴德發主持，教育部政務次長蔡清華列席，展現青年學子蓬勃朝氣與青春活力，帶動支持國防、加入國軍之熱情。
國防部指出，本次觀摩競賽計有臺北市育達高職、松山家商、新北市莊敬高職、南強工商、新竹市光復高中、臺中市青年高中、臺中家商、臺南市曾文家商、新營高工及中正預校等10所學校參加。
此次觀摩競賽採團體演唱，並以全民國防為主軸，可加入創意隊呼及輔以樂旗隊伍或道具使用。指定曲為「我們屹立在太平洋上」，自選曲則為「捍衛鋼鐵軍、伙伴、飛揚、上戰場、勇士進行曲、壯志凌霄、鋼鐵的心、繼往開來、玉山豪情、奉獻軍旅」等10首歌曲擇一演唱。本部及教育部邀請具備音樂、表演藝術及造型創意專長之 5 位專業人士擔任評審老師。
在觀摩競賽獎項方面，榮獲冠軍隊伍可獲獎金 10 萬元、亞軍隊伍可獲獎金 8 萬元、季軍隊伍可獲獎金 6 萬元，績優隊伍則可獲獎金 3 萬元。
國防部表示，國防部首度開放民眾參觀部史館，並於迎賓廣場展示 AH-64E 阿帕契攻擊直升機及 AH-1W 超級眼鏡蛇直升機各1架。迎賓大道也設置全民國防、人才招募等39個互動式體驗(VR神龍跳傘、T-91步槍模擬射擊及小型天堂路等項)及園遊會攤位(軍品暨模型製造、客製化軍用禮品及行動福利車等)，以增加民眾接觸國防事務的機會，厚植全民國防教育成效。
此外，本次特別安排示範樂隊暨三軍儀隊聯合表演開場，並首度由陸航直升機 6 架( AH-64E 及 UH-60M 各 3 架)編隊通過營區上空，以及由憲兵特勤隊進行戰技操演，內容精彩可期。國防部強調，愛國歌曲能夠激勵全民高昂士氣，並展現愛國情操，期藉由具有青春活力與活潑多元的觀摩競賽活動，向國人宣揚「支持國防、熱愛國家」的理念，爭取民眾支持國防施政，並提升全民國防共識。