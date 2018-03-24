影／首辦創意愛國歌曲競賽　國防部充滿青春味

為推展全民國防教育，國防部特別在青年節前夕，以「唱出勝利的樂章」為主軸，首度與教育部合辦「全國高級中等學校學生創意愛國歌曲觀摩競賽」，於今( 24 )日下午1時50分在博愛營區舉行，由部長嚴德發主持，教育部政務次長蔡清華列席，展現青年學子蓬勃朝氣與青春活力，帶動支持國防、加入國軍之熱情。

國防部指出，本次觀摩競賽計有臺北市育達高職、松山家商、新北市莊敬高職、南強工商、新竹市光復高中、臺中市青年高中、臺中家商、臺南市曾文家商、新營高工及中正預校等10所學校參加。

此次觀摩競賽採團體演唱，並以全民國防為主軸，可加入創意隊呼及輔以樂旗隊伍或道具使用。指定曲為「我們屹立在太平洋上」，自選曲則為「捍衛鋼鐵軍、伙伴、飛揚、上戰場、勇士進行曲、壯志凌霄、鋼鐵的心、繼往開來、玉山豪情、奉獻軍旅」等10首歌曲擇一演唱。本部及教育部邀請具備音樂、表演藝術及造型創意專長之 5 位專業人士擔任評審老師。