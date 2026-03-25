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▲「百億賭王」林秉文在柬埔寨西港遭到「行刑式」槍殺身亡。（圖／翻攝林秉文IG）

「百億賭王」林秉文涉郭哲敏「88會館」地下匯兌、洗錢案遭起訴，而後棄保潛逃至海外。怎料，卻傳出其23日於柬埔寨西港遭到槍殺的消息。當地警方調查，林秉文身中29槍，且其中有5槍精準擊中頭部，具有「預謀性」，犯案人數為3到4人。事發後，林秉文死狀的照片在網路上被瘋傳，可見照片中林秉文滿臉血，臉上還有一道長長的刀痕。在林秉文傳出於柬埔寨西港遭到槍殺後，疑似其死後的遺體照片在柬埔寨當地台商群組流出，檢警向柬埔寨警方查證後，確認照片為林秉文本人。從照片中可見，林秉文臉部有明顯浮腫情形，另白色的衣服、臉上均有大片血跡。此外，右側太陽穴及左臉到鼻樑部分，有明顯刀傷被縫合後的痕跡，不排除為驗屍時所留下。回顧案件，當地黑道人士透露，林秉文23日獨自出門遛狗時，未帶上平時隨侍在側的3名保鑣，隨即遭至少3名殺手埋伏狂轟29槍，其中5槍直中頭部、24槍貫穿軀幹。柬國警方目前已火速逮捕1名台籍與1名中國籍嫌犯。初步研判引來殺機的導火線恐與龐大債務糾紛有關，正全力追緝其餘在逃共犯。