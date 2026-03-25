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馬英九辦公室日前續發布2份聲明，明確切割蕭旭岑與王光慈，這場「家變」引發政壇高度關注。外傳2人遭撤換的原因，疑涉及違反財政紀律，甚至利用馬辦名義在中國進行操作；而這波人事整頓背後的關鍵推手，正是馬英九昔日重要幕僚金溥聰。對此，資深媒體人王尚智認為，實際目的是要破壞「藍白合」再除掉國民黨主席鄭麗文，「親美派」正結合「本土派」準備鬥爭奪權。根據《鏡週刊》報導，整起風波起於一名長期隨侍馬英九的隨扈，日前因捲入職場不當管理爭議後請辭，並將基金會財務報告等內部資料，交給金溥聰接手掌管；而金在瞭解相關內容後，便向基金會董事高華柱告知，隨後再藉高報告給馬英九知道，最終引發馬英九不滿，才會授權金溥聰與高華柱處理此事。「你以為他只是要砍蕭旭岑？拜託別鬧了！」王尚智未點名評論，他當然一如既往的是為了「破壞藍白合」，順道殺鄭麗文，國民黨一亂就沒有鄭習會了。他最擅長一箭五雕，軍購案喊9千億，安排盧秀燕訪美。國民黨「親美派」CIA們，當然正在結合「本土派」，準備鬥爭奪權！不會等到年底大選啦！事實上，蕭旭岑與金溥聰之間的矛盾早有前例，早在2024年總統大選期間，金溥聰擔任國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長時，正值藍白第2次協商關鍵時刻，蕭旭岑卻被爆出赴北京參與學術活動，返台後又拋出「全民調」主張，引發侯辦不滿遭到背刺，雙方關係急速惡化，隔空交火不斷。總統大選結束後，金溥聰更因不滿被指為藍白破局「最大戰犯」，對前立委蔡正元及相關人士提告，當中也包括蕭旭岑。儘管金溥聰事後表明願意與蕭旭岑調解，但此次馬辦風波再度浮上檯面，也凸顯了雙方長期積怨仍未化解。