統一發票1、2月今（25）日下午1時30分將開出中獎號碼，大家除了整理手邊發票準備對獎之外，也要檢查上期11、12月是否有遺漏的發票沒有對到號碼。根據財政部統計，上期有高達22張大獎沒人領，其中包括7張千萬元、7張200萬元、8張100萬元，領獎期限只到5月5日，民眾千萬不要錯過啦！《NOWNEWS》本文也提供1、2月最新開獎號碼；11、12月未領大獎清冊、中獎號碼、消費明細及地點；以及統一發票領獎規則，提供民眾一文看懂最新資訊。
統一發票1、2月最新開獎號碼
📌特別獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
統一發票11、12月未領大獎清冊！22張消費明細、地點一覽
🟡1000萬元特別獎（7張）
📍中華電信｜基隆市安樂區安樂路2段127號｜通話費173元
📍COSTCO｜台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號｜物品等共5913元
📍全家Family Mart｜新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號｜食品49元
📍春水堂人文茶館｜新北市樹林區樹新路40-6號｜食品等共500元
📍Gogoro｜桃園市龜山區頂湖路33號｜服務費11元
📍全聯福利中心｜台中市東區大智路350巷2號1樓｜食品等共607元
📍大遠百「AROSA COFFEE」｜高雄市苓雅區三多四路21號｜飲品111元
🟡200萬元特獎（7張）
📍Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓｜訂閱費120元
📍三郎便當｜桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓｜食品110元
📍全聯福利中心｜桃園市龜山區大同路222號｜食品等共168元
📍7-ELEVEN｜桃園市八德區福德一路46、48號｜食品等共116元
📍大炳國際股份有限公司｜台中市太平區長億南街99巷35號1樓｜食品1152元
📍吉爾斯麵包｜台中市北屯區東山路1段338-1號｜食品等共478元
📍大埔鐵板燒｜高雄市三民區建興路156號｜餐費490元
🟡雲端發票專屬100萬元（8張）
📍100萬元：8張App Store｜台北市信義區｜應用程式60元
📍App Store｜台北市信義區｜應用程式330元
📍Facebook｜台北市信義區｜廣告費616元
📍蝦皮購物｜台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜飲品928元
📍50嵐｜新北市新店區民權路123號｜飲品60元
📍全家Family Mart｜新北市三重區中央南路51號1樓及福和街35號1樓｜飲品29元
📍7-ELEVEN｜台南市安定區北園二路8號1樓｜食品55元
📍7-ELEVEN｜高雄市楠梓區研發路66號3樓｜食品64元
財政部提醒民眾，114年11月、12月統一發票領獎期間只到5月5日，一旦錯過逾期不得領獎，獎金將全數充公。尤其又有多個大獎是屬於「載具歸戶」的民眾，像是外送費、APP應用程式費用，這些容易遺漏在信箱中的中獎發票，如果在去年11月、12月有使用外送以及購買APP應用程式的人，要記得查看信箱或者及早將發票歸戶啊！
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
根據財政部官網公告，全新年度統一發票雲端專屬獎前面獎項照舊，包括00萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組，不過在500元獎項部分，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，決議加開70萬組，因此今年1月至6月統一發票，500元每期獎項從315萬組新增至385萬組，財政部鼓勵大家多多使用雲端發票，有更多中獎機會。
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，115年1月、2月期統一發票中獎領獎期間為今年4月6日至7月6日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。
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📌特別獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：（開獎後不斷更新）
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
🟡1000萬元特別獎（7張）
📍中華電信｜基隆市安樂區安樂路2段127號｜通話費173元
📍COSTCO｜台北市內湖區舊宗路1段268號、民善街255號｜物品等共5913元
📍全家Family Mart｜新北市淡水區中山北路2段188巷16、16-1號｜食品49元
📍春水堂人文茶館｜新北市樹林區樹新路40-6號｜食品等共500元
📍Gogoro｜桃園市龜山區頂湖路33號｜服務費11元
📍全聯福利中心｜台中市東區大智路350巷2號1樓｜食品等共607元
📍大遠百「AROSA COFFEE」｜高雄市苓雅區三多四路21號｜飲品111元
📍Uber Eats｜新北市林口區文化二路1段390號7樓｜訂閱費120元
📍三郎便當｜桃園市平鎮區金陵路252-1號1樓｜食品110元
📍全聯福利中心｜桃園市龜山區大同路222號｜食品等共168元
📍7-ELEVEN｜桃園市八德區福德一路46、48號｜食品等共116元
📍大炳國際股份有限公司｜台中市太平區長億南街99巷35號1樓｜食品1152元
📍吉爾斯麵包｜台中市北屯區東山路1段338-1號｜食品等共478元
📍大埔鐵板燒｜高雄市三民區建興路156號｜餐費490元
📍100萬元：8張App Store｜台北市信義區｜應用程式60元
📍App Store｜台北市信義區｜應用程式330元
📍Facebook｜台北市信義區｜廣告費616元
📍蝦皮購物｜台北市信義區忠孝東路4段555號17樓｜飲品928元
📍50嵐｜新北市新店區民權路123號｜飲品60元
📍全家Family Mart｜新北市三重區中央南路51號1樓及福和街35號1樓｜飲品29元
📍7-ELEVEN｜台南市安定區北園二路8號1樓｜食品55元
📍7-ELEVEN｜高雄市楠梓區研發路66號3樓｜食品64元
📌統一發票對號規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
根據財政部官網公告，全新年度統一發票雲端專屬獎前面獎項照舊，包括00萬元獎30組、2000元獎1萬6千組、800元獎10萬組，不過在500元獎項部分，經審慎評估統一發票給獎經費執行情形，決議加開70萬組，因此今年1月至6月統一發票，500元每期獎項從315萬組新增至385萬組，財政部鼓勵大家多多使用雲端發票，有更多中獎機會。
財政部賦稅署提醒，115年1月、2月期統一發票中獎領獎期間為今年4月6日至7月6日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。