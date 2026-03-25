統一發票今（25）日將開出1月、2月中獎號碼，不少人都已經準備好手邊發票要對獎，希望自己也是中獎千萬幸運兒！然而除了一般紙本發票外，現代人透過刷載具存取雲端發票的風氣也越來越盛行，財政部為了持續鼓勵民眾使用雲端發票，在今年雲端發票專屬獎的部分，上半年又再度加開70萬組500元獎項，中獎率可謂大幅度提升，讓不少民眾讚爆。
雲端發票最新政策等到了！500元專屬獎再加開70萬組
財政部官網公告，今年1月至6月，統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組，預計今年上半年每期雲端發票專屬獎合計開出396萬6030組。
財政部提到，經審慎估算中獎獎金及手續費後，今年雲端發票專屬獎500元獎將增開70萬組，也就是每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數由315萬組提高為385萬組，以鼓勵民眾消費以手機條碼或其他載具儲存雲端發票。
而事實上，財政部才在去年5月開始又加70萬組500元專屬獎，原本從245萬組加開到315萬組，沒想到今年又加開至385萬組，短短不到一年時間已經加開140萬組500元專屬獎，不難看出財政部力推節能減碳的力道有多大，讓民眾中獎率持續大幅度提升，不少人都大讚：「這根本德政！」、「好的政策推推！希望以後都能無紙化。」
雲端發票全台超過63%人在用！申請超簡單快跟上
根據財政部的最新統計，截至2025年8月，台灣人使用載具存取雲端發票比例已經高達63.65%，創下歷史新高，「消費發票刷載具」已經不只是店員結帳會詢問的問題，更是許多台灣人的反射動作，繼能節能減碳又能多中獎機會，真的是一舉兩得！
如果你還沒有申請過專屬自己的條碼，趕快到財政部整合平台申請，只要輸入自己的手機號碼、電子信箱、自訂驗證碼（密碼）以及平台簡訊認證通過後，就可以完成申請囉！接著登入電子信箱收取驗證信，開啟中獎通知、變更驗證碼（密碼）功能，去消費時就能出示手機條碼提供店家掃描，不用再拿紙本、電子發票啦！
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財政部官網公告，今年1月至6月，統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎385萬組，預計今年上半年每期雲端發票專屬獎合計開出396萬6030組。
財政部提到，經審慎估算中獎獎金及手續費後，今年雲端發票專屬獎500元獎將增開70萬組，也就是每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數由315萬組提高為385萬組，以鼓勵民眾消費以手機條碼或其他載具儲存雲端發票。
雲端發票全台超過63%人在用！申請超簡單快跟上
根據財政部的最新統計，截至2025年8月，台灣人使用載具存取雲端發票比例已經高達63.65%，創下歷史新高，「消費發票刷載具」已經不只是店員結帳會詢問的問題，更是許多台灣人的反射動作，繼能節能減碳又能多中獎機會，真的是一舉兩得！
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