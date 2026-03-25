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雲端發票最新政策等到了！500元專屬獎再加開70萬組

今年雲端發票專屬獎500元獎將增開70萬組，也就是每期雲端發票專屬獎500元獎開獎組數由315萬組提高為385萬組

▲雲端發票500元專屬獎在短短不到一年時間，總計加開140萬組，民眾使用雲端發票中獎率大飆升！（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

財政部才在去年5月開始又加70萬組500元專屬獎，原本從245萬組加開到315萬組，沒想到今年又加開至385萬組，短短不到一年時間已經加開140萬組500元專屬獎

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