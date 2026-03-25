立法院在2025年12月2日三讀通過修正《公路法》部分條文，正式將「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，根據中壢監理站表示，115年度營業車春季「公路使用養護安全管理費」繳費單已改以新名稱寄發，繳納期限至115年3月31日止，若未依期限完成繳費，最高可罰3000元罰鍰，提醒車主留意繳費時間，千萬別跟錢包過不去。
汽燃費走入歷史！改「公路養管費」開徵：3/31前未繳罰3000
中壢監理站指出，「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，簡稱為「公路養管費」或「養管費」，更名是為了使費用名稱與實際用途一致，反映其用於公路養護、修建及安全管理等支出，並落實使用者付費原則，確保專款專用，促進道路永續發展，提升整體道路品質與交通安全。而名稱調整後不影響每年開徵期程、繳費方式及繳納金額。
中壢監理站提醒車主，115年度營業車春季「公路使用養護安全管理費」繳費單已改以新名稱寄發，繳納期限至115年3月31日止，未在期限內繳納，依法將處新台幣300元以上、3000元以下罰鍰，提醒車主注意自身權益，以免受罰，造成荷包失血。
繳公路養管費免出門！11種管道繳費超快
若還尚未繳納的車主，建議可以多利用以下11種支付方式與APP進行繳費，包括「一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、全支付、台北富邦銀行及愛金卡」，簡單操作即可免出門快速繳納。
如遇繳費單遺失等情況，民眾可前往「監理服務網」，或下載「監理服務APP」線上查詢及繳費，也可至四大超商使用多媒體設備，輸入車號及車主身分證字號（法人則為統一編號）補單繳費。
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資料來源：中壢監理站、公路局
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中壢監理站指出，「汽車燃料使用費」更名為「公路使用養護安全管理費」，簡稱為「公路養管費」或「養管費」，更名是為了使費用名稱與實際用途一致，反映其用於公路養護、修建及安全管理等支出，並落實使用者付費原則，確保專款專用，促進道路永續發展，提升整體道路品質與交通安全。而名稱調整後不影響每年開徵期程、繳費方式及繳納金額。
中壢監理站提醒車主，115年度營業車春季「公路使用養護安全管理費」繳費單已改以新名稱寄發，繳納期限至115年3月31日止，未在期限內繳納，依法將處新台幣300元以上、3000元以下罰鍰，提醒車主注意自身權益，以免受罰，造成荷包失血。
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