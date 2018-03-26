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影／國會批准預算　A-10攻擊機將生產新機翼

記者呂炯昌／綜合報導2018/03/26 11:11
A-10雷霆Ⅱ式公擊機。更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

美國空軍A-10攻擊機自1970年代服役至今，許多機體已達服役壽限。美國國會日前批准1.03億美元預算，將為109架A-10攻擊機生產新機翼，以滿足服役至2030年的需求。

根據美國「國防新聞」(Defense News)網站報導，2015 年時美國空軍打算讓 A-10 陸續除役，但是遭到國會反對，最後折衷讓A-10至少服役至2022年。美國空軍 A-10 機隊中，有 193 架需要更換機翼，但是美國國會在去年通過的預算不足，有 109 架 A-10 仍必須使用舊的機翼。在獲得預算，並獲得川普總統簽署後，美國空軍將委請波音( Boeing )公司生產 A-10 的新機翼。

另一方面，美國 F-35 聯合打擊機( JSF )將在 4 月進行「密接空中支援」( Close Air Support )的作戰測試，並且與老經驗的 A-10 攻擊機一同比較。這項計畫得到美國國會裡「疣豬支持者」(疣豬Warthog是美軍給A-10的暱稱)的支持，他們認為這可以證明 F-35 在「密接空中支援」能力無法完全取代A-10。

A-10為美國空軍在越戰之後服役的攻擊機，強調低空、次音速飛行能力，因此採用機翼面積大、展弦比高及大的副翼；高展弦比也使 A-10 可以在相當短的跑道上起飛及降落，並能在接近前線的簡陋機場運作，因此可以在短時間內抵達戰區。

A-10 滯空時間相當長，能夠長時間盤旋於任務區域附近並在 300 公尺以下的低空執行任務。在 1991 年波斯灣戰爭中，A-10 攻擊機曾痛宰伊拉克的裝甲部隊。在伊拉克與阿富汗戰場上，A-10 攻擊機提供前線友軍可靠的火力支援，獲得前線士兵喜愛。

美軍現役 A-10 機隊已達原先設計的 4000 小時使用壽限，在 2005 年獲得延壽與航電及射控系統進行升級，提升後的 A-10 稱為 A-10C，能夠投射精準導引武器。

原本計劃 A-10 機隊至少能夠服役至 2028 年，不過隨著國防預算受到刪減，美國空軍一直試圖讓 A-10 提前除役，改以 F-16 與F-35 取代，但是這兩款噴射戰機欠缺完整的對地攻擊能力。因此，美國空軍提出「AX」攻擊機計畫，期盼以一種成本更低的慢速對地攻擊機，取代 A-10，不過目前仍然處於評估規畫階段。

美國國會則是反對將 A-10 提前除役，除了部分議員選區內有部署 A-10 的基地，顧及選票外；另一主因是成本考量，F-35 每小時的操作成本高達 1.7 萬美金，A-10則是約 5400 多美金，只有 F-35 的 1/3 不到。

 

關鍵字a-10f-35空軍波音
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