影／大陸動作片涉及南海主權爭議　遭越南禁播

根據電影公司簡介，「紅海行動」描述一艘中國大陸籍商船遭劫持欲前往索馬利亞海域，海盜將人質作為肉盾，解放軍派出「蛟龍突擊隊」營救。在完成營救任務返航途中，海軍軍艦及蛟龍突擊隊接到上級新的任務，非洲北部伊維亞共和國發生政變，恐怖組織連同叛軍攻入首都，當地華僑面臨危險，蛟龍突擊隊迅速改變航向，前往伊維亞執行撤僑任務。

中國大陸製作的電影「紅海行動」( Operation Red Sea ) ，由於內容涉及南海主權爭議問題，引發越南影迷不滿，越南電影發行單位因此決定停止放映這部電影。

這部電影改編自 2015 年葉門撤僑任務，但是電影片尾出現解放軍軍艦在南海海域驅逐一艘不明國籍船隻的場景，長達 2 分鐘，這與電影之前表現的劇情沒有什麼直接關聯。許多越南影認為電影暗示這片水域屬於中國大陸，因而感到不滿。

「紅海行動」於 3 月 16 日在越南上映，當地媒體報導，越南電影發行單位表示 24 日停止放映「紅海行動」，是因為票房表現非常不好。由於外國電影在越南上映必須通過審查，越南影迷要求釐清與追究相關人員的疏失。

2014 年 5 月，越南和中國大陸因為南海糾紛，部份越南勞工反華遊行脫序演變成排華暴動，造成台灣與新加坡廠商遭殃，尤其是許多台商工廠、台商小學遭到暴民縱火與搶劫。排華暴動不僅造成越南國際形像受損，北京當局也祭出禁止觀光客訪越，懲罰越南，讓越南經濟受到打擊，因此越南當局積極防範暴動再發生。