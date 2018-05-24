甲狀腺癌口服標靶治療　7月起多一項新選擇

三軍總醫院核子醫學主任醫師諶鴻遠分析，甲狀腺癌新增患者逐年增加，最新癌症登記報告顯示，104年全台新增3,618名甲狀腺癌患者，在10大癌症排行榜中名列第8位，女性癌症第5位，平均每天有10人被診斷出罹患甲狀腺癌，其中女性罹癌人數占七到八成。相較於103年甲狀腺癌發生人數3,383，增加了235名，是癌症個案增加數最多排名的第3位，且與10年前相比，罹癌人數出現大幅成長。

一名64歲老病號甲狀腺乳突癌患者劉姓婦人，罹癌迄今已經10年。當初確定罹癌時，接受手術切除甲狀腺，並接受術後放射碘治療，病情已穩定好轉。但時間一久，加上沒有症狀、不覺疼痛，又忙於麵攤工作，因此，並未規律回診。

諶鴻遠醫師表示，甲狀腺癌似乎成為一種文明病，近年來，除了發生率越來越高，臨床觀察也發現約有10% 患者初診斷就有遠端的肺部或骨骼轉移，而近三分之一患者在初次手術加上碘131治療後的長期追蹤時有可能腫瘤復發或者合併轉移，因此建議癌友在術後除了積極接受放射碘治療，而且要定期追蹤甲狀腺球蛋白指數及抗甲狀腺球蛋白抗體，必要時須加上適當的影像檢查評估是否轉移，一旦有疑似復發就要考慮再次手術和放射碘治療。

不過，有部分患者的癌細胞會有突變產生不吸收放射碘的現象（又稱為腫瘤去分化現象），因此也就對於放射碘的治療無效，一旦無效，則死亡率偏高。而另一種無效的情形則是部分癌細胞會雖有吸收放射碘但對輻射相對具有抗性，因此放射碘無法控制腫瘤細胞的生長與擴散，過去對此種情形醫界並無有效藥物治療。所幸，近幾年來針對甲狀腺癌標靶藥物介入治療後，可大幅提高此類患者之存活率及生活品質。

諶鴻遠醫師說，目前兩款標靶藥物分別為「蕾莎瓦」、「樂衛瑪」，前者健保已於去年給付於晚期甲狀腺癌，其藥效主要在減緩腫瘤惡化之速度，不過臨床上仍有部分腫瘤對於該藥物治療效果不佳，有些是在治療若干時日發現腫瘤產生抗藥性，其惡化情形失控，也就是俗稱腫瘤「逃離藥物抑制」的患者，新引進之「樂衛瑪」能夠補強這一塊，開啟晚期癌友的救命希望。另一種情形是針對快速惡化晚期甲狀腺癌，樂衛瑪能快速發生療效，因此臨床醫師需判斷何時須直接給予樂衛瑪，及早達到腫瘤控制。由於兩種藥物療效與副作用不盡相同，在治療不同嚴重程度之晚期甲狀腺癌各有其獨到之處。

諶鴻遠醫師強調，從今年7月起，晚期甲狀腺癌病人多了新選擇，健保將「樂衛瑪」納入給付。此新藥屬於口服的小分子標靶藥物療法，國外臨床治療發現，患者長期服用可獲得顯著改善，健保開放給付之後，將大幅減輕癌友負擔。

至於該如何選擇標靶藥物呢？諶鴻遠醫師指出，兩種藥物的副作用特性與臨床試驗結果不盡相同，建議由主治醫師依患者個人狀況判斷，並與患者討論後再做選擇。

為響應每年5月25日的世界甲狀腺日，諶鴻遠醫師將在5月26日（六）早上11點開啟「甲狀腺健康面對面」網路直播活動，與民眾線上交流甲狀腺衛教資訊並提供線上提問，讓民眾可以即時取得正確衛教訊息與專業建議，希望民眾能踴躍參與，幫助自己及親友們遠離甲狀腺癌的威脅。



▲諶鴻遠醫師將在5月26日（六）早上11點開啟「甲狀腺健康面對面」網路直播活動，希望民眾踴躍參與。（圖／公關照片）