73級分只是「面試門檻」　北京清華刷掉一半台灣資優生

競爭好激烈！近來台灣高中生興起一股「赴陸潮」，許多學子在畢業之後，紛紛選擇繼續前往大陸名校就讀深造，其中不乏學測成績達到頂標的學生；然而想要進入大陸名校就讀並不簡單，以北京清華大學為例，學生的學測成績必須達到「頂標的頂標」73 級分以上，才能獲得「面試門檻」，面試之後還有將近半數的人會被淘汰，競爭十分激烈。

綜合媒體報導，日前大學個人申請分發放榜，今年各校的招生缺額破萬，許多學校都「招不到學生」，就連台大、政大、清大、成大等知名大學，缺額人數都破百，讓許多人懷疑「台灣的教育環境到底出了什麼問題？」同時，受到大陸方面推行許多優惠措施影響，越來越多的台灣學生前往對岸就讀大學，其中包含了許多學測成績達到頂標的學生。