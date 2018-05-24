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73級分只是「面試門檻」　北京清華刷掉一半台灣資優生

編輯中心／綜合報導2018/05/24 10:16
▲台灣學生的學測成績必須達到「頂標的頂標」73 級分以上，才能獲得北京清華大學的「面試門檻」，競爭十分激烈。（圖／翻攝自中新社 , 2018.5.24）
▲台灣學生的學測成績必須達到「頂標的頂標」73 級分以上，才能獲得北京清華大學的「面試門檻」，競爭十分激烈。（圖／翻攝自中新社 , 2018.5.24）

競爭好激烈！近來台灣高中生興起一股「赴陸潮」，許多學子在畢業之後，紛紛選擇繼續前往大陸名校就讀深造，其中不乏學測成績達到頂標的學生；然而想要進入大陸名校就讀並不簡單，以北京清華大學為例，學生的學測成績必須達到「頂標的頂標」73 級分以上，才能獲得「面試門檻」，面試之後還有將近半數的人會被淘汰，競爭十分激烈。

綜合媒體報導，日前大學個人申請分發放榜，今年各校的招生缺額破萬，許多學校都「招不到學生」，就連台大、政大、清大、成大等知名大學，缺額人數都破百，讓許多人懷疑「台灣的教育環境到底出了什麼問題？」同時，受到大陸方面推行許多優惠措施影響，越來越多的台灣學生前往對岸就讀大學，其中包含了許多學測成績達到頂標的學生。


中國大陸放寬台生赴陸讀大學的學測標準，不過入學能否適應「後高中」式的高強度競爭，屆時對台生又是另一道考驗。圖為準備衝刺港澳台聯招考試的考生。（資料照片）中央社記者陳家倫上海攝 107 年 4 月 7 日

報導指出，台灣學測的考試科目一共 5 科，每科最高 15 分，滿級分為 75 分。以北京清華大學為例，若想進入該校，必須先達到「頂標的頂標」73 級分以上，才能獲得「面試的門檻」。

根據清華大學負責台港澳地區招生的人員透露，不少台灣的頂標生通過了這第一道門檻，仍在後續的面試中慘遭淘汰、無緣清大，而被刷下的人數竟然佔了將近一半，競爭激烈的情況可見一斑。

關鍵字北京清華大陸學測頂標
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