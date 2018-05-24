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笑噴！她挺館長稱胖虎「被告剛好」　卻又這樣請教館長

生活中心／綜合報導2018/05/24 11:33
▲凡槿（廣告小妹）出面挺館長，稱胖虎「被告剛好而已」，卻又這樣請教館長，讓人不禁笑噴。（圖／取自凡槿（廣告小妹）臉書）
▲凡槿（廣告小妹）出面挺館長，稱胖虎「被告剛好而已」，卻又這樣請教館長，讓人不禁笑噴。（圖／取自凡槿（廣告小妹）臉書）

日前胖虎在粉專多次宣傳「保健食品可輔助減肥」，館長指責胖虎不應鼓勵粉絲吃減肥藥。被指責後的胖虎不甘示弱拍了 MV 回嗆館長，讓館長氣炸，隨後開直播反擊，而提供場地借胖虎拍攝的三百壯士健身房也發聲明切割喊告。部落客凡槿（廣告小妹）則在臉書發文力挺館長，稱胖虎「被告剛好而已。」不過，廣告小妹也在文末請教館長「可不可以不要隨時隨地問候別人媽媽啊？」讓人看了不禁笑翻。

凡槿（廣告小妹）昨（ 23 ）日在臉書發文，以胖虎 4 月介紹的塑崩錠為例，他曾說「吃對東西和用對方法，比運動更重要」、「這不是靈丹妙藥，絕不是吃了就可以不運動」，提倡運動值得嘉許。但他在宣傳產品時，文字部分卻各種 NG ，讓她非常不認同「這不是刻意誤導消費者，什麼才是？怎麼不提他胃切？那才是他瘦身有成的關鍵吧。」

至於胖虎向三百壯士健身房提出借用場地要求，對方應允了，但影片公開後，健身房才得知是被用於如此負面的 MV ，歌詞、片尾都提及健身房名字，因名譽受損憤而提告。對此，胖虎表示，稍晚會發表聲明解釋這一切。

廣告小妹認為，無論胖虎怎麼解釋，都無法掩蓋他未事先告知影片內容的事實，雖說健身房也有責任，應該提前簽訂條款保護自己，但胖虎的責任更大些。她直言：「明知道影片的殺傷力有多大，也明知道這會對健身房帶來什麼影響，被告剛好而已。另外，是為胖子同胞發聲，還是為了賺他們的錢，你自己心裡有數。」
　
文末，廣告小妹留下一句讓人噴飯的話「至於館長，我能理解您的苦口婆心，但可不可以不要隨時隨地問候別人媽媽啊？」

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