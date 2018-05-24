笑噴！她挺館長稱胖虎「被告剛好」　卻又這樣請教館長

日前胖虎在粉專多次宣傳「保健食品可輔助減肥」，館長指責胖虎不應鼓勵粉絲吃減肥藥。被指責後的胖虎不甘示弱拍了 MV 回嗆館長，讓館長氣炸，隨後開直播反擊，而提供場地借胖虎拍攝的三百壯士健身房也發聲明切割喊告。部落客凡槿（廣告小妹）則在臉書發文力挺館長，稱胖虎「被告剛好而已。」不過，廣告小妹也在文末請教館長「可不可以不要隨時隨地問候別人媽媽啊？」讓人看了不禁笑翻。

凡槿（廣告小妹）昨（ 23 ）日在臉書發文，以胖虎 4 月介紹的塑崩錠為例，他曾說「吃對東西和用對方法，比運動更重要」、「這不是靈丹妙藥，絕不是吃了就可以不運動」，提倡運動值得嘉許。但他在宣傳產品時，文字部分卻各種 NG ，讓她非常不認同「這不是刻意誤導消費者，什麼才是？怎麼不提他胃切？那才是他瘦身有成的關鍵吧。」