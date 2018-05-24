台北大學首屆「老大人，音樂節」　週末登場

社會科學學院院長曾敏傑表示，「老大人，音樂節」隸屬台北大學社會責任實踐計畫（USR）中的老人子題項目，社工系助理教授劉素芬先完成「長者校園空間使用調查」，再結合通識中心副教授林子晴的音樂藝術專長、歷史系講師辛法春「應用史學：服務學習實踐」修課同學，催生出這項為社區長者量身設計的活動。

國立台北大學社會科學學院26日舉辦「老大人，音樂節」的活動，除了音樂的表演、還安排老人福利諮詢與按摩服務，期待從音樂節出發，更深連結學校和在地組織資源，共同提供高齡長者和照顧者休閒與社會參與的機會。

「老大人，音樂節」的活動，26日下午4點起在三峽校區行政大樓前的廣場舉行，首先邀請桃園市大園區「竹圍社會發展協會」的長者們表演和太鼓、十二釵歌舞與藝陣，展現「活躍老化」的精神；今年一月甫創團的「伯拉奇管弦樂團」及今年獲得全國學生音樂比賽特優成績的台北大學管樂團也將依序上場演出。

曾敏傑說，鼓勵行動不便、鮮少出門的長者也能進入人群，活動現場特準備30組公益服務，提供給65歲以上、使用輪椅或需要使用輔具的高齡老人，服務內容包括專屬的按摩服務與精緻餐點；另台北大學校長李承嘉為鼓勵長者出席，更準備了一份禮物，要贈送給當日出席的最高齡長者。

曾敏傑指出，台北大學去年推動USR計畫以來，已經先後成功辦理「北大玩具節」、「北大童話節」等針對親子家庭舉辦的活動，獲得社區居民熱烈迴響；延續這些活動成果，社科院將持續鎖定不同服務族群，整合校內學術研究資源和校外力量，延續形成全年帶狀的節慶，進而成為學校及在地社區的特色與傳統。