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陸配面談屢卡關　移民署遭質疑刁難

記者常似虎／新竹縣報導2018/05/24 17:01
▲大陸配偶小蘭申請入境，卻接連在面談過程碰壁，懷疑是因為先生沒有存款而卡關。（圖／當事人提供）
▲大陸配偶小蘭申請入境，卻接連在面談過程碰壁，懷疑是因為先生沒有存款而卡關。（圖／當事人提供）

台中市一名蔡姓男子迎娶大陸籍女子小蘭，已經萬事俱備，卻在申請入台灣的面談過程中遇到瓶頸，接連被退件兩次，懷疑是因為男方沒有固定收入與存款而卡關；小蘭哭訴：「沒有存款就不能結婚？」強調並不需要靠老公養活，只要有愛情，麵包夠吃就好。移民署表示面談過程都有錄影錄音存證，不會刻意刁難，但也不能隨意放行。

小蘭表示先後兩次面談都無法過關，這一拖就是半年的時間，同樣大陸的姊妹只在機場入境時問了20分鐘就過關，自己卻被問了2小時，先生更被問了5小時；並指控面談內容太過刁難，例如提問某天兩人一起出遊時，穿了什麼衣服？兩人都無奈：「過了那麼久，誰還記得？」

而且移民署人員質疑蔡先生沒有存款、工作又不穩定：「你要怎麼養活老婆？」小蘭不滿指出，自己有手有腳不需要老公養活，只是想要兩人一起齊心努力，日子苦一點也沒關係，「難道台灣男人沒錢就不能夠娶老婆嗎？」怨嘆已經花了這麼多時間，未來又充滿不確定因素，每天都犯愁。

移民署專勤隊解釋，當事人出現的問題「並非不能結婚，而是無法入境。」當事人在大陸辦理結婚手續後，到移民署申請團聚面談，通過後取得來台入境證，來台時在機場面談通過後，至戶政事務所辦理結婚登記，然後取得戶籍謄本到移民署申請依親居留陸辦妥結婚手續後，可以辦理來台團聚一個月時間，之後就可申請面談來決定是否可以入境；入境許可屬於國家主權，就如同我們申請到其他國家旅遊、居留，也需要遵照對方規章辦理一樣。

針對陸配的入境許可，所有面談過程都有存證，就是為了避免爭議，而面談的重點在於檢視送審資料是否確實，以及男女雙方是否深入了解、具有足夠的認識；現在都不會提出刁難的問題，經濟能力也不是絕對的考量，都只是參考依據而已，建議當事人可以再次提出申請，不要放棄希望。

關鍵字大陸配偶入境面談移民署
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