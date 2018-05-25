影／Rain見老婆將被殺　限時3天阻止悲劇發生

睽違兩年，Rain將以懸疑動作片《素描Sketch》作為婚後回歸電視圈首部作品，與同樣升格人父的李東健及氣質女星李善彬攜手演出，故事聚焦於「改變未來命運」的主題，描述一名為了挽救未婚妻的性命的王牌刑警姜東秀(Rain 飾)，與靠著速寫預知未來的刑警劉詩賢(李善彬 飾)聯手，必須在72小時內，扭轉「已知」的未來。
Rain劇飾演警察局王牌刑警，某次在素描中看到未婚妻將要死去的畫面，為了改變結局，必須在有限的72小時內使盡全力去扭轉未來；這次拍攝前，他也下足苦工，從書籍及許多作品中研究、揣摩，舉凡眼神、聲音到細微的舉動等細節都無一絲鬆懈，期望型塑出男主角所該擁有的銳利眼神、堅定態度及流露些許悲傷的魅力。
▲Rain危險戲碼都親自上陣。（圖／愛奇藝台灣站 , 2018.5.24）
過往都在電影作品中展露身手的Rain，這次在劇中的武打戲當然是親自上陣，深厚的舞蹈基礎讓他在拍攝時，總能將動作完美地呈現，專業及敬業程度更讓所有工作人讚賞不已，導演提及一場在碼頭的拍攝，原本預期要花好幾天才能拍完，沒想到開拍沒多久，就靠著Rain精準的表現兩次搞定，快速收工，讓現場眾人一致肯定。
李東健劇中則扮演與Rain對立的角色「特種軍人」金道振，原本美滿的家庭生活，卻因妻子、小孩遭到殺害而有了巨大的轉變，背負著龐大悲痛的他，展開了一連串的報復行動。《素描Sketch》將於5月26日起，每周六日上午10點於愛奇藝台灣站獨家播出。