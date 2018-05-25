影／Rain見老婆將被殺　限時3天阻止悲劇發生

睽違兩年，Rain將以懸疑動作片《素描Sketch》作為婚後回歸電視圈首部作品，與同樣升格人父的李東健及氣質女星李善彬攜手演出，故事聚焦於「改變未來命運」的主題，描述一名為了挽救未婚妻的性命的王牌刑警姜東秀(Rain 飾)，與靠著速寫預知未來的刑警劉詩賢(李善彬 飾)聯手，必須在72小時內，扭轉「已知」的未來。

Rain劇飾演警察局王牌刑警，某次在素描中看到未婚妻將要死去的畫面，為了改變結局，必須在有限的72小時內使盡全力去扭轉未來；這次拍攝前，他也下足苦工，從書籍及許多作品中研究、揣摩，舉凡眼神、聲音到細微的舉動等細節都無一絲鬆懈，期望型塑出男主角所該擁有的銳利眼神、堅定態度及流露些許悲傷的魅力。