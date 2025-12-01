每年元旦，南韓娛樂圈最有儀式感的一件事，從來不是跨年舞台，而是《Dispatch》（簡稱：D社）會不會「上班」，誰是今年的一月一日元旦情侶？D社到底有沒有料？幾乎成了全球韓粉的新年第一道考題與期待。《NOWNEWS今日新聞》一次盤點D社過往公布的元旦情侶，也順便點名今年年底被網友瘋狂敲碗的「話題CP」華莎與朴正民，看看這份「許願清單」到底有多狂。
華莎、朴正民被點名元旦情侶 粉絲：拜託在一起
說到2025年底最被網友點名、卻還停留在幻想區的名字，華莎與朴正民絕對榜上有名，因為2人在《Good Goodbye》MV中飾演情侶，明明是分手歌，卻硬是唱出一種「拜託你們真的在一起」的氛圍；尤其華莎在《青龍電影獎》演出該曲時，和朴正民之間那種不說破的眼神交流，現場粉紅泡泡多到快溢出螢幕，表演一結束，留言區直接變成大型許願池。雖然2人私下並沒有任何戀情進展被拍到，但光是一個合作就能引爆這種化學反應，也難怪被網友封為「最想被D社公布的年度CP」。
D社、元旦情侶是什麼？2013年金泰希、Rain開啟傳說
說白了，「元旦情侶」就是D社自2013年開始養成的年度傳統，每年1月1日公開一對戀人，用偷拍約會照幫全世界送上新年第一顆震撼彈，這個慣例從金泰希、Rain那一年爆紅後，一路被粉絲當成固定行程，只要12月一到，網路就開始倒數「D社會不會出手」。
回顧D社歷年的元旦情侶名單，其實比韓劇還精彩，2013年金泰希與Rain開啟傳說，2014年潤娥與李昇基甜到出圈，2015年李政宰與林世玲走成熟派路線，2016年金俊秀與EXID成員Hani掀起偶像圈震撼彈。2017年、2020年因為總統改選暫停，已經讓粉絲開始學會佛系等待。
D社2022開始失約3年 2026有望上班
真正讓大家心態崩壞的，是2022年開始的連續失約，2022年直接缺席，2023年因為李鍾碩在2022年底先行告白IU，D社被迫提前交卷，2024年又碰上李善均突然離世、演藝圈低氣壓與社會事件，三度「不上班」，讓元旦情侶變成了都市傳說；到了2025年，D社疑似因總統尹錫悅的戒嚴、解嚴鬧劇以及空難事件而再次從缺，網友嘴上吐槽，心裡卻還是默默等下一年。
如果2025年底什麼都不出意外，沒有國家級事件、沒有突發悲劇，2026年的元旦情侶「復活率」其實很被看好。至於華莎與朴正民會不會真的從舞台上的話題CP，走成現實中的戀人，目前仍沒有任何進一步發展、被拍到，不過能在短時間內引發這麼強烈的討論熱度，本身就已經成為2025年底最具代表性的話題組合之一，也再次證明只要元旦一到，無論D社是否出手，元旦情侶話題每年照樣被翻出來討論。
📌D社元旦情侶歷年盤點 2022起開始從缺
2013年：金泰希、Rain
2014年：「少女時代」潤娥、李昇基
2015年：李政宰、林世玲
2016年：金俊秀、EXID成員Hani（哈妮）
2017年：因總統改選暫停1次🔴
2018年：李周妍和GD、李準與庭沼珉
2019年：EXO成員KAI、BLACKPINK成員Jennie
2020年：因總統改選暫停第2次🔴
2021年：孫藝真、玄彬
2022年：首度失約🔴
2023年：二度從缺🔴
2024年：三度失約🔴
2025年：四度從缺🔴
2026年：即將揭曉
📌資料來源：YouTube@KBS Entertain
