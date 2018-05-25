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影／荔枝椿象八卦山沿線淪為重災區　魏明谷呼籲共同防治

記者陳雅芳／彰化報導2018/05/25 20:02
▲荔枝椿象持續危害彰化縣各果樹，八卦山沿線淪為重災區，彰化縣啟動藥劑防治車針對八卦山沿線重災區公共區域實施噴藥防治作業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）
▲荔枝椿象持續危害彰化縣各果樹，八卦山沿線淪為重災區，彰化縣啟動藥劑防治車針對八卦山沿線重災區公共區域實施噴藥防治作業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

荔枝椿象持續危害彰化縣各果樹，已經有10多個鄉鎮市淪陷，並一再傳出椿象毒液危害民眾送醫；縣長魏明谷25日視察八卦山沿線重災區，並強調農業處從即日起、一連三天將總動員，在全縣同步展開噴藥防治，希望能化解蟲蟲危機，減少農民損失。


▲荔枝椿象持續危害彰化縣各果樹，八卦山沿線淪為重災區，彰化縣啟動藥劑防治車針對八卦山沿線重災區公共區域實施噴藥防治作業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

魏明谷表示，現在農村的荔枝與龍眼多種植在山上，上、下山對年老的農民是一個很大的負擔，現在很多年輕人沒有承接農業，有很多荔枝園、龍眼園都荒廢，沒有管理，荔枝椿象就會更為肆虐，所以也希望農民也能自主管理，共同來防治。


▲荔枝椿象持續危害彰化縣各果樹，八卦山沿線淪為重災區，彰化縣啟動藥劑防治車針對八卦山沿線重災區公共區域實施噴藥防治作業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

彰化縣政府從去年底開始，就陸續透過各鄉鎮市公所、農會，向農友們廣為宣導防治荔枝椿象各項措施，並從今年三月份起、在荔枝和龍眼開花期，會同防檢局、臺中農改場進行「平腹小蜂」生物防治試驗。


▲荔枝椿象持續危害彰化縣各果樹，八卦山沿線淪為重災區，彰化縣啟動藥劑防治車針對八卦山沿線重災區公共區域實施噴藥防治作業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

受天氣炎熱、春雨和梅雨都不來的影響下，不僅防治成效不張，荔枝椿象災情更是空前大發生，不僅蔓延八卦山區沿線和鄰近區域，共有十多個鄉鎮市，約有上千公頃荔枝園遭殃，連龍眼也淪陷，災情更往平原地帶蔓延，在接連發生多起民眾和幼童，遭椿象毒液灼傷送醫事件。


▲荔枝椿象持續危害彰化縣各果樹，八卦山沿線淪為重災區，彰化縣啟動藥劑防治車針對八卦山沿線重災區公共區域實施噴藥防治作業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

為使防疫工作更加延密，縣府針對八卦山沿線重災區，從25至27日動用噴藥車輛全面加強公共區域荔枝椿象防治作業，以更有效控制疫情。縣府再次呼籲各公所及全民共同防疫，才能有效控制疫情。


▲荔枝椿象持續危害彰化縣各果樹，八卦山沿線淪為重災區，彰化縣啟動藥劑防治車針對八卦山沿線重災區公共區域實施噴藥防治作業。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.25）

外界質疑，全面噴藥將會危及生態平衡，也憂心荔枝和龍眼有農藥殘毒；縣府農業處長王碧海表示，所使用的是短效性安全農藥，藥效最常只維持兩週，直到荔枝、龍眼採收時，應該已沒有殘毒。

關鍵字荔枝椿象蟲蟲危機荔枝園龍眼平腹小蜂
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