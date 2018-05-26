NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈呂姚政見辯論　主打台灣價值屏東市裝修民宅火警　幸無人傷亡腸道微整形夯！益生菌挑選3撇步
政治

台布斷交　陳水扁：該是大聲說出一邊一國的時候了

記者林仕祥／台北報導2018/05/26 10:19
▲台布斷交後，前總統陳水扁說，該是改變「維持現狀」政策的時候了，大聲說出一邊一國。（資料圖／記者戴祺修攝）
▲台布斷交後，前總統陳水扁說，該是改變「維持現狀」政策的時候了，大聲說出一邊一國。（資料圖／記者戴祺修攝）

總統蔡英文就任 2 年丟了4個邦交國，前總統陳水扁透過「新勇哥物語」表示，我國與布吉納法索斷交後，蔡英文終於改口稱對岸為「中國」，我國為「台灣」，真是太好了，接下來就是二年來證明行不通的「維持現狀」政策的改弦易轍，大聲說出「台灣中國，一邊一國」的時候了！

此外，針對蔡英文日前稱台灣社會不團結，重砲批評在野黨「容忍中國打壓」的說法，陳水扁也有話要說，他認為，與其呼籲朝野不分黨派團結對外，是否從民進黨內部的團結先做起比較實際一點。

以下為「新勇哥物語-117」全文：

勇弟：繼多明尼加在五月初改與中國建交之後，一個月內布吉納法索又片面跟我國斷交，總計蔡總統上任二年丟了4個邦交國，而且都集中在這半年內。除了非洲島國聖多美普林西比是個人口不多、面積不大的小國外，巴拿馬位處中美洲與南美洲的戰略要衝，又有巴拿馬運河，百年邦誼就此斷送。多明尼加則是加勒比海地區，人口千萬的重要國家，也是台灣總統元首外交要到東加勒比海三小國的必經之地。布吉納法索更是我國現有邦交國唯一超過二千萬人口的大國，少了布國，我國在非洲只剩一個小國史瓦帝尼與台灣維持正式外交關係。有人說，當中華民國的邦交國歸零後，台灣就獨立了是這樣嗎？

勇哥：這是二碼事，不能畫等號。台灣獨立建國有很多要努力的地方，主權國家當然也要各國的承認與建交。但現在沒有了邦交國，不只台灣總統走不出去，象徵國家主權的外交部招牌也不會卸下來，外交預算更不會減省。我只是覺得，當聯合國開大會，或世界衛生大會舉行的時候，媒體會報導，又有哪些邦交國幫台灣提案或發言，代表我國政府的外交成就。如果都沒了，台灣的聲音又如何在國際組織的舞台被聽到？

勇弟：每次又一個國家與台灣斷交，外交部說辭都千篇一律，完全是邦交國枉顧國際道義，又被中國巨額重金所收買。事實上又如何？

勇哥：中國最愛台灣，他們的憲法說台灣是中國的一部分，長期以來處心積慮、文攻武嚇就是要併吞台灣。中國對台的外交基調「三光政策」從未改變，要「堵光」台灣進入國際組織的大門，要「擠光」台灣在國際參與的空間，要「挖光」台灣所有的邦交國。這些都是眾人皆知，無人不曉的事。只是中國隨時在改變現狀，蔡政府則維持現狀，想以不變應萬變而不可得。

勇弟：國際社會講究的是戰略利害與國家利益，幾無國際道義可言。美、日對台灣的好，不全然是為台灣的國家利益，主要的也是為了自身的國家利益。美、日、台是最好的戰略夥伴，但也不太可能為了成就台灣的國家利益，而犧牲美、日自身的國家利益。邦交國離我而去，這也是國際現實！

勇哥：過去台灣領導人說「中華民國」，爭「一個中國」，兩岸不是國籍的不同而是戶籍的不同，兩岸經貿頻密往來，不只三通又直航，還有開不完的統戰論壇，國際社會會怎麼想？台灣可以賺中國的人民幣，為什麼我們不可以跟中國做生意？兩岸可以有兩會，為什麼我們不能在北京、在上海設商務辦事處？你們都想「促統」了，為什麼我們不能先走一步？全怪邦交國也不盡公平。

勇弟：台布一斷，蔡總統終於改口稱對岸為「中國」，我國是「台灣」，真是太好了！接下來就是二年來證明行不通的「維持現狀」政策的改弦易轍，大聲說出「台灣中國，一邊一國」的時候了。至於呼籲朝野不分黨派團結對外，沒有人會說不對，但是否從民進黨內部的團結先做起還比較實際一點！？
 

關鍵字台布斷交陳水扁蔡英文一邊一國
大陸來台參訪團　傳7月起停止申請總統：捐3千萬元給WHO抗伊波拉

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan